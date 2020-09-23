В Челябинской области по иску природоохранного прокурора суд взыскал с металлургического комбината свыше 142,6 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Челябинская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты.

Установлено, что публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» нарушает федеральное законодательство, сбрасывая загрязненные сточные воды в поверхностный водный объект – реку Миасс.

Проверка показала, что предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего причинен вред водным ресурсам.

Сумма ущерба, причиненного реке Миасс, протекающей на территории муниципального образования «Город Челябинск», составила свыше 142,6 млн рублей.

Сброс металлургическим комбинатом неочищенных стоков ведет к увеличению загрязнения реки Миасс, нарушает права жителей муниципального образования на благоприятную окружающую среду.

Природоохранный прокурор направил в Металлургический районный суд г. Челябинска исковое заявление в интересах Российской Федерации, муниципального образования о признании незаконными действий публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по осуществлению сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс с превышением установленных нормативов и взыскании с предприятия суммы причиненного ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Принято решение о взыскании в пользу муниципального образования «Город Челябинск» более 142,6 млн рублей.

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