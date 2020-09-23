Г. Карелова отметила последовательность позиции главы государства по выработке мер в отношении поддержки семей с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации прокомментировала выступление Президента РФ на встрече с сенаторами.

«Очень важное, знаковое выступление Президента, которое не просто подтвердило неизменность социальной государственной политики – оно продемонстрировало надёжность и устойчивость социальных гарантий, их приоритетность для руководства страны», — отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя встречу Президента России Владимира Путина с сенаторами

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Лейтмотив выступления, по словам Галины Кареловой, — забота о благополучии людей. В связи с этим Карелова выделила ту часть выступления, которая была посвящена помощи семьям с детьми и преодолению бедности.

«Стабильность и расширение мер поддержки, продолжение всех намеченных планов по созданию новых мест в дошкольных учреждениях, курс на повышение доходов граждан – Президент не только дал конкретные ответы на эти и другие вопросы, которые сегодня волнуют семьи с детьми, но и поставил перед сенаторами ряд задач, которым важно сегодня уделить самое пристальное внимание», — отметила сенатор.

С 1 января 2021 г. сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей, а сумма выплаты при рождении первого ребёнка вырастет более чем на 17 тыс. руб.

Она напомнила, что с 1 января 2021 г. сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей, а сумма выплаты при рождении первого ребёнка вырастет более чем на 17 тыс. руб. «Все это должно найти отражение в бюджете, как и дополнительная поддержка тех семей с детьми, ежемесячный доход которых менее прожиточного минимума на человека в регионе», — отметила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ напомнила, что речь идет об увеличении с 2021 года размера выплаты с 2021 года и механизма ее предоставления. «В Совет Федерации поступают предложения от регионов, от родительского сообщества. Мы готовы к их обсуждению», — сказала сенатор.

Она также отметила, что по итогам сегодняшней встречи Совет по развитию социальным инноваций регионов проведет ряд мониторингов. Среди них мониторинг по применению социального контракта. «Особое внимание уделено тем резервам, которые можно использовать, чтобы наверстать упущенное из‑за вынужденной паузы, вызванной пандемией», — сказала сенатор.

«Опыт использования соцконтракта показал, что этот инструмент, который Президент назвал ключевым в преодолении бедности, очень востребован, с одной стороны, а с другой – для многих граждан остается неизвестным или непонятным», — отметила Галина Карелова.

В этой связи, по мнению парламентария, важно, чтобы все регионы активизировали информационную работу, имели четкое понимание, сколько семей нуждаются в такой поддержке, выработали критерии для ее предоставления, соответствующим образом подготовили сотрудников органов соцзащиты, которые являются главными «проводниками» соцконтрактов.

Галина Карелова напомнила также, что по инициативе сенаторов разработан и внесен на обсуждение законодателей законопроект, в котором предлагается предоставить многодетным семьям право заключать социальные контракты нa государственную соцпомощь вне зависимости от их среднедушевого дохода.

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