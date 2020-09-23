Евгений Грабчак: «Минэнерго ведет разработку правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 сентября. – Министерство энергетики Российской Федерации совместно с МЧС России, региональными органами исполнительной власти и организациями ТЭК с 22 по 23 сентября 2020 года приняло участие в совместном комплексном командно-штабном учении по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Минэнерго по согласованию с МЧС России были определены учебные места, расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской и Саратовской областей. В ходе учения компаниями была проведена практическая отработка мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

В рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах добычи, переработки и транспортировки сырья, нефтяными компаниями проведена работа по проверке утвержденных планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для всех объектов, являющихся потенциальными источниками разливов. Проведены проверки сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий разливов.

«В настоящее время в Минэнерго проводится работа по подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации, которым будут утверждены правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны за исключением территории морей», – прокомментировал заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак.

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