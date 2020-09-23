Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1722.09.2020 22:30

Завершён первый день экзаменационной сессии экипажей МКС-64

Первый экзаменационный день экипажей длительной экспедиции МКС-64 завершился, и стали известны билеты, которые достались основной команде и дублёрам. У дублирующего экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая проходила экзаменационная комплексная тренировка на тренажёре пилотируемого корабля «Союз МС».

В циклограмму «полёта» инструкторы ввели ряд нештатных ситуаций, которые содержались в экзаменационном билете. В частности, в ходе сеанса связи произошёл отказ основного блока акустики, что привело к пропаданию связи между членами экипажа, а также между экипажем и Землей при отделении корабля от ракеты-носителя. После этого последовало нарушение в работе регулятора расхода жидкости в системе обеспечения теплового режима, а также произошел отказ основного вентилятора блока очистки атмосферы в спускаемом аппарате. По причине неисправности в работе бортовой вычислительной системы во время сближения корабля «Союз МС» с Международной космической станцией Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстояло выполнить режим вручную.

При возвращении экипажа на Землю перед разделением появился сигнал о разгерметизации спускаемого аппарата. Далее произошел отказ датчиков измерения угловых скоростей в системе управления движением, что потребовало от экипажа перейти в режим баллистического резервного спуска. «Казбеки» (позывной экипажа) своевременно обнаружили все нештатные ситуации и оперативно выполнили все действия по выходу из них.

В это же время на тренажёрах российского сегмента Международной космической Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кэтлин Рубинс предстояло справиться с целым рядом нештатных ситуаций. В первой половине дня основной экипаж столкнулся с отсутствием связи между российским и американским сегментами МКС. Позже произошел первичный отказ вакуумного насоса системы очистки атмосферы российского сегмента станции от углекислого газа. Ряд нештатных ситуаций во время экзамена дополнило появление неполадок в работе ассенизационно-санитарного устройства. В заключительной части тренировки космонавты отработали действия по устранению аварийной ситуации — ликвидируемого пожара в одном из отсеков МКС. Задания экзаменационного дня потребовали от экипажа, слаженной работы, безукоризненного знания алгоритма действий в нештатных и аварийных ситуациях и оперативного принятия решений.

По окончании экзаменационной комплексной тренировки были проведены разборы тренировок, на которых члены экзаменационной комиссии оценили действия основного и дублирующего экипажей МКС-64 на «отлично», отметив профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки всех экзаменуемых.

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