Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-14#Союз МС-1723.09.2020 11:35

Изменение параметров следующей коррекции орбиты МКС

В связи с состоявшейся 23 сентября 2020 года внеплановой коррекцией орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора», Центр управления полетами (г. Королёв, Московская обл.) для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» принял решение об изменении параметров плановой коррекции орбиты МКС 7 октября 2020 года.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 11:11 по московскому времени и проработают 403,7 с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,4 км и составит около 418,4 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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