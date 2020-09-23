Контроль по-новому: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий повысит прозрачность контрольно-надзорной деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Во исполнение Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Генеральной прокуратурой Российской Федерации, которая является оператором Единого реестра проверок, принимаются меры к трансформации данной государственной информационной системы в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Обновленный реестр будет содержать информацию обо всех вводимых вышеуказанным законом новых видах контрольных (надзорных) мероприятий: контрольной закупке, мониторинговой закупке, выборочном контроле, инспекционном визите, рейдовом осмотре, документарной проверке, выездной проверке, выездном обследовании, наблюдении за исполнением обязательных требований.

Кроме того, контролеры должны будут вносить данные об осмотре, досмотре, опросе, получении письменных объяснений, об истребовании документов, отборе проб (образцов), инструментальном обследовании, испытаниях, экспертизе, эксперименте, об отнесении объектов контроля к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

С июля 2021 года вступает в силу запрет на проведение любого контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного включения сведений о нем в Единый реестр. В связи с этим будет технически исключена возможность внесения соответствующих сведений «задним числом».

Функционал информационной системы дорабатывается для внесения сведений о профилактических мероприятиях, решениях, специальных режимах государственного контроля (надзора): мониторинге, постоянном государственном контроле (надзоре), в том числе графиках проведения соответствующих мероприятий, их результатах, а также принятых мерах по пресечению, предупреждению и (или) устранению выявленных нарушений.

Новый реестр обеспечит больший объем гарантий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при взаимодействии с контролирующими органами и повысит гласность контрольно-надзорной деятельности.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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