Координационное совещание по вопросам профилактики, выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации «О деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних».

В мероприятии приняли участие ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, директор Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников, руководители других заинтересованных органов.

С вступительным словом выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Среди прочего, одной из острых проблем он назвал передачу негативной информации через Интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым контентом. С его помощью дети не только вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные молодежные движения, но и сами становятся жертвами преступлений, вплоть до ухода из жизни в результате понуждения к суицидам.

Вместе с этим, Игорь Краснов указал на упущения в организации профилактической работы в учреждениях образования, органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних. Генпрокурор России подчеркнул, что они занимают особое место среди причин, влияющих на состояние законности в данной сфере.

Ряд участников мероприятия выступили с докладами.

В целом стоит отметить, что уровень подростковой преступности за последние десять лет сократился более чем в 2 раза. В 2019 году несовершеннолетними совершено 41 548 уголовно наказуемых деяний (-4,6 % в сравнении с 2018 годом). Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По итогам 3 месяцев 2020 года количество таких преступлений сократилось на 5,1 % (с 9 тыс. до 8,6 тыс.).

Вместе с тем сегодня несовершеннолетними все чаще совершаются деяния насильственного характера, отмечается рост количества тяжких и особо тяжких преступлений с участием подростков.

Вызывает обеспокоенность рост числа преступных посягательств в отношении детей. В прошлом году количество таких уголовно наказуемых деяний по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3,4 % – с 96 150 до 99 382. От них пострадал 107 571 ребенок (+0,7 %), в возрасте до 14 лет – 66 048 (+1,1 %).

Всего прокурорами в указанной сфере выявлено более 209 тыс. нарушений закона, принесено 16 тыс. протестов на незаконные правовые акты, внесено свыше 58 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено около 64 тыс. человек, направлено в суды более 16 тыс. заявлений, к административной ответственности привлечено более 2 тыс. лиц, предостережены о недопустимости нарушения закона 2 тыс. человек.

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской Федерации подготовило ряд конкретных мер, которые планируется выполнить в 2021 году.

В частности, во взаимодействии с заинтересованными ведомствами предполагается:

– Принять дополнительные меры по повышению качества и эффективности профилактической работы среди детей, предупреждению вовлечения их в преступную и иную деструктивную деятельность;

– Совместно с общественными организациями, волонтерскими движениями, благотворительными фондами, научным сообществом проработать вопрос о наращивании усилий по вовлечению несовершеннолетних в общественные объединения правоохранительной направленности;

– Принять дополнительные меры по профилактике и пресечению преступлений, совершенных несовершеннолетними осужденными и в отношении них, оказанию таким лицам помощи в трудовом и бытовом устройстве, исключив при этом формальный подход к установлению причин и условий, способствующих совершению данных преступлений;

– Изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие обязанность владельцев интернет-сайтов, социальных сетей, провайдеров, хостинговых компаний контролировать распространение иными лицами на их ресурсах материалов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, информации, отнесенной законом к причиняющей вред здоровью и развитию детей;

– Проанализировать эффективность деятельности уполномоченных органов по профилактике преступлений, связанных с доведением несовершеннолетних до самоубийства, и блокировке суицидального контента, а также практику расследования и назначения наказаний за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних;

– Принять комплекс дополнительных мер по исключению фактов сокрытия от учета преступлений, совершенных в отношении детей. При наличии указанных случаев инициировать проведение служебных проверок с последующим привлечением виновных должностных лиц к установленной законом ответственности;

– Шире использовать ресурсы сети «Интернет» и средств массовой информации в профилактических целях.

Также будет изучен ряд вопросов по совершенствованию ведомственной отчетности, межведомственного взаимодействия, оперативной и следственной работы в рассматриваемой сфере.

Подводя итоги работы Координационного совещания, Игорь Краснов указал на необходимость принятия комплексных мер, прежде всего превентивного характера, в целях нейтрализации криминальных угроз в подростковой среде.

Кроме того, Генпрокурор России указал на необходимость закрепления на законодательном уровне понятия «криминальная субкультура» с установлением факта вовлечения в нее несовершеннолетних в качестве отягчающего наказание обстоятельства.

Органам прокуратуры поручено проанализировать причины роста совершаемых несовершеннолетними тяжких преступлений, а также добиться повышения координирующей роли комиссий по делам несовершеннолетних, в том числе в вопросах оказания помощи подросткам в трудовом и бытовом устройстве, социальной адаптации.

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