К. Косачев: Выступление Президента России перед сенаторами направлено на стратегическую перспективу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал встречу Президента РФ с членами верхней палаты российского парламента.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл считает, что речь Президента России пред сенаторами стоит в одном ряду с его выступлением на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Вчерашняя речь на Генассамблее и сегодняшняя – перед парламентариями нацелены на стратегическую перспективу. Оба эти выступления объединяет отсутствие реакции на конъюнктурные сюжеты. Всем своим содержанием они подтверждают, что Россия продолжает двигаться вперед не только с «запасом прочности», но и с ощущением того, что мы находимся на правильном пути», — сказал Константин Косачев.

Россия продолжает двигаться вперед не только с «запасом прочности», но и с ощущением того, что мы находимся на правильном пути

По мнению сенатора, в обращении главы государства выделяются две важные составляющие.

«Первая — связана с четкой фиксацией того, что Россия, несмотря на тяжелую экономическую конъюнктуру, уходит от углеводородной зависимости. Вторая – заявленная Президентом цифра бюджетных мест в вузах нашей страны».

«Надеюсь, что в числе будущих студентов окажутся и иностранные граждане. Это наши единомышленники, союзники, которые помогают в продвижении двусторонних или многосторонних отношений России с окружающим ее миром», — заключил Константин Косачев.

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