Л. Гумерова: На встрече с сенаторами Президент РФ назвал приоритетные задачи в областях образования, науки и культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала мероприятие, состоявшееся в Кремле.

В своем выступлении Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил задачи в областях образования, науки и культуры в качестве приоритетных. Они четко связаны с реализацией новых положений, которые закреплены в Конституции страны, сказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан комментируя прошедшую в Кремле встречу главы государства с сенаторами.

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«Что касается образования и науки, сделан очень важный шаг по выделению дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях страны. Прежде всего, приоритет отдан региональным вузам. И уже в этом году из одиннадцати с половиной тысяч новых мест девять с половиной тысяч были отданы в регионы, на те направления — медицина, педагогика, инженерные специальности, которые очень востребованы в субъектах Федерации», — отметила парламентарий.

Президент подчеркнул, что эта работа будет продолжена, сказала Лилия Гумерова. Она добавила, что в следующем году число дополнительных бюджетных мест в вузах страны составит 33 тысячи. «Это, безусловно, весомая поддержка для регионов, для обеспечения их специалистами, весомая поддержка для конкретных семей и студентов, которые смогут получить качественное образование непосредственно у себя в регионе».

Инновационные предприятия, новые технологии, коммерциализация, внедрение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности – также приоритетные задачи

Сенатор отметила в этой связи, что развитию науки, технологий должно уделяться особое внимание. «Без этого будет невозможно решить задачи поддержки экономики и прорывного развития страны. Поэтому инновационные предприятия, новые технологии, коммерциализация, внедрение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности – также приоритетные задачи».

Лилия Гумерова сообщила, что в данной сфере уже разработан пакет законопроектов. «В частности, законопроект о патентных поверенных будет на следующей неделе проходить первое чтение в Государственной Думе. Высокая степень готовности изменений во вторую и четвертую части Гражданского кодекса по этому направлению, мы планируем завершить эту работу в осеннюю сессию», — сказала глава Комитета СФ.

«Президентом было четко обозначено, что культура многонациональной России – это фундамент национальной безопасности. И были даны поручения по конкретным объектам. Будет существенно укреплена инфраструктура, проведена капитальная реконструкция значимых для страны объектов – Третьяковской галереи, Московской государственной консерватории имени Чайковского и целого ряда других», — продолжила сенатор.

По ее словам, одна из главных тем, которая затрагивалась главой государства, — поддержка семей с детьми. «Это материнский капитал, возможность его получения уже на первого ребенка, увеличение его суммы, индексация и другие меры».

Кроме того, отметила Лилия Гумерова, Президент сделал акцент на совместной работе сенаторов с Правительством страны, общественным движением «Народный фронт», регионами по контролю над целым рядом поручений, которые были даны в Послании главы государства Федеральному Собранию и уже реализуются. Они, в частности, касаются обеспечения горячим питанием учеников младших классов, создания дополнительных мест в школах и дошкольных образовательных организациях.

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