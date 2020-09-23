Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировал встречу сенаторов РФ с Президентом России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал встречу сенаторов РФ с Президентом России.

«Президент РФ сегодня обратился с посланием к Совету Федерации. Существенная часть его речи посвящена задачам по формированию трехлетнего бюджета», — сказал парламентарий.

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Николай Журавлев сообщил, что 5 октября в Совете Федерации состоятся парламентские слушания по рассмотрению бюджета на 2021–2023 годы, фактически «нулевое чтение» после его внесения Правительством в Государственную Думу. «Важно, что Президент расставил акценты – бюджет, с одной стороны, будет исполнять социальные обязательства государства, будут проиндексированы многие социальные выплаты, дополнительные средства будут направлены на поддержку детей-сирот многодетных семей, на борьбу с безработицей и поддержание занятости, особенно в малом и среднем бизнесе. Но, безусловно, очень важно, что это и бюджет развития. Существенные средства будут вложены в государственные инвестиции в экономику, в том числе в регионах».

Важно, что Президент расставил акценты – бюджет, с одной стороны, будет исполнять социальные обязательства государства, будут проиндексированы многие социальные выплаты, дополнительные средства будут направлены на поддержку детей-сирот многодетных семей

Николай Журавлев отметил, что Президент уделил особое внимание состоянию региональных финансов. «Месяцы пандемии нанесли удар по региональным бюджетам, снизились доходы от налоговых поступлений в связи с тем, что ряд отраслей экономики простаивали, возникла необходимость в дополнительных расходах в связи с пандемией, поддержкой малого бизнеса, населения. «Президент отмечает это как проблему и ставит задачу Правительству и Парламенту по выработке дополнительных мер по поддержке региональных бюджетов».

По его словам, в этой сфере уже многое сделано, на поддержку регионов выделено дополнительно 300 миллиардов рублей. «Но мы понимаем, что этого, скорое всего, будет недостаточно, и мы будем выделять дополнительно средства», — сказал парламентарий.

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