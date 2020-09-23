Н. Журавлев: Нужно разрешить пополнение наличными транспортных и школьных карт

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором соответствующего законопроекта

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области внес проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О национальной платежной системе».

Соавторы документа — сенатор Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики депутаты Государственной Думы.

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Николай Журавлев пояснил, что законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу изменений в законы о национальной платежной системе и о Центробанке РФ, которые устанавливают запрет на пополнение наличными денежными средствами любых неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП). При этом необходимо сохранить положительный опыт работы ряда транспортных и школьных карт, функционирующих как НЭСП, сказал сенатор.

В законопроекте закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через НЭСП, наличными денежными средствами

В законопроекте закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через НЭСП, наличными денежными средствами. «Статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. До введения в действие запрета порядка 60–70 процентов данных карт пополнялось наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и использовалось далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях, преимущественно, это питание учащихся. Возможность пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения», — сказал Николай Журавлев.

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