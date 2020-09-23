Олег Матыцин и глава Дагестана Владимир Васильев обсудили развитие спорта и создание спортивных объектов в Республике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 сентября, в рамках рабочего визита в Республику Дагестан Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с главой региона Владимиром Васильевым. Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта и строительства спортивной инфраструктуры на территории Республики.

«В Дагестане очень внимательное отношение к развитию спорта, формированию спортивной инфраструктуры, подготовке наших спортсменов, – подчеркнул Олег Матыцин. – Мы понимаем, что сегодня важно не только развивать спорт высших достижений, но также формировать фундамент для развития массового, детско-юношеского спорта, что невозможно сделать без спортивной инфраструктуры и без высокопрофессиональных тренеров-патриотов».

Министр отметил роль спорта в воспитании подрастающего поколения: «Спорт может сохранить и национальные традиции, и быть фактором воспитания наших детей. Семья и спорт – наша задача, чтобы эти два ключевых направления были всегда вместе. И тогда у нас есть основания надеяться на стабильное, счастливое будущее нашей страны».

В ходе встречи обсуждалось создание в Дагестане современного центра единоборств мирового уровня, который будут включать в себя Академию борьбы, гостиницу для спортсменов, рекреационную зону. Сам объект уже спроектирован, в настоящее время ведётся работа по подбору земельного участка для будущего центра.

Также на встрече было отмечено, что в резерве сборных команды России находится сегодня 347 дагестанцев. В копилке дагестанских спортсменов – 87 олимпийских медалей. Массовым спортом в регионе занимается 48% от общего числа населения.

В завершение глава региона Владимир Васильев поблагодарил Олега Матыцина за приезд в Дагестан и заявил о готовности к дальнейшей совместной работе, которая позволит охватить спортом большее количество людей, а также реализовывать различные межрегиональные проекты.

Фото: пресс-служба Администрации главы и Правительства Республики Дагестан

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI