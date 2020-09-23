Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-1423.09.2020 09:04

Проведена внеплановая коррекция орбиты МКС

Вечером 22 сентября 2020 года в российский Центр управления полетами поступила информация, что Международная космическая станция входит в т.н. «красную зону». Это значит, что существует опасность столкновения станции и «космического мусора».

Проанализировав имеющуюся информацию, группа управления полётом Международной космической станции приняла решение о необходимости срочного проведения манёвра уклонения.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14» были включены в 00:19 по московскому времени 23 сентября и проработали 150 секунд, придав станции импульс в 0,3 м/c, в результате чего она уклонилась от опасного объекта.

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