Совет Федерации одобрил закон, способствующий более четкой идентификации клиентов казино

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон о применении контрольно-кассовой техники.

Совет Федерации одобрил изменения в закон о применении контрольно-кассовой техники.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики закон будет способствовать более четкой идентификации клиентов игорных заведений. Налоговым органам будет проще рассчитывать налоговую базу по выигрышам.

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Документ направлен на совершенствование правового регулирования при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в части выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

Вносится изменение в понятие «расчеты», содержащееся в Федеральном законе «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которому под расчетами следует понимать также выдачу и получение обменных знаков игорного заведения и выдачу и получение денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения.

Вводятся дополнительные требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. Согласно Федеральному закону эти документы, сформированные при осуществлении казино и залами игровых автоматов расчетов с использованием обменных знаков игорного заведения, должны также содержать один из видов реквизитов игрока – фамилию, имя, отчество и паспортные данные, либо ИНН клиента.

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