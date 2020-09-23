Т. Кусайко: На встрече с сенаторами Президент РФ подчеркнул, что социальные вопросы остаются приоритетом для страны

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировала выступление главы государства на состоявшейся в Кремле встрече с сенаторами.

В выступлении Президента Российской Федерации Владимира Путина на встрече с сенаторами подчеркивалось, что социальные вопросы остаются приоритетными для страны. Это отметила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области комментируя состоявшееся в Кремле мероприятие.

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«Основное внимание глава государства уделил вопросам повышения благосостояния граждан и улучшения качества их жизни, борьбы с бедностью, помощи семьям с детьми и людям, потерявшим работу, поддержки предпринимателей. Важно, что Президент четко обозначил: все социальные и финансовые обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут выполнены, несмотря на экономические последствия пандемии», — сказала сенатор.

При этом важным посылом выступления стало качественное совершенствование и развитие законодательной, нормативно-правовой базы, определяющей будущее России как социального государства, добавила Татьяна Кусайко.

Необходимо обратить внимание на сферы здравоохранения и образования, социальные гарантии, вопросы оплаты труда и решение проблемы занятости населения. Эти задачи Владимир Путин определил наиважнейшими

«В этой работе, в первую очередь, необходимо обратить внимание на сферы здравоохранения и образования, социальные гарантии, вопросы оплаты труда и решение проблемы занятости населения. Эти задачи Владимир Путин определил наиважнейшими», — сказала парламентарий.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи, устранения дефицита кадров, модернизации первичного звена здравоохранения, продолжила сенатор.

Татьяна Кусайко также отметила, что в ходе выступления Президент затронул тему орфанных заболеваний.

«Глава государства сказал очень важные слова о том, что повышение НДФЛ для людей с доходом свыше пяти миллионов рублей является справедливым и нравственно обоснованным», — добавила парламентарий.

«Самое важное для государства — человек. Без здорового и благополучного населения не будет дальнейшего устойчивого развития страны», — заключила сенатор.

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