Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 сентября 2020, 16:20

С начала 2020 года специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» заключено 23 680 соглашений о поэтапном погашении задолженности за потребленный природный газ на общую сумму 1144 млн руб.

Порядок заключения соглашения предусматривает единовременную оплату 30 % от общей суммы долга, с последующим ежемесячным погашением оставшейся части в соответствии с подписанным графиком, который разрабатывается индивидуально для каждого абонента. Обязательным условием соглашения является оплата текущего потребления газа.

«Практика заключения соглашений о поэтапном погашении задолженности за газ с частичной первоначальной оплатой была специально разработана в компании для абонентов, накопивших значительный долг и не имеющих возможности погасить его сразу. Эта система успешно работает на протяжении нескольких лет и позволяет абоненту избежать отключения от системы газоснабжения, а также штрафных санкций и судебных разбирательств с последующим взысканием долга через службу судебных приставов», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» Залим Вороков.

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