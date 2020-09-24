Андрей Максимов: «АЭК – это проект более активного вовлечения потребителей в жизнь энергосистемы»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 сентября. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов принял участие в презентации доклада экспертно-аналитического доклада Инфраструктурного центра EnergyNet «Активные энергетические комплексы – первый шаг к промышленным микрогридам в России».

Активные энергетические комплексы (АЭК) – один из механизмов, позволяющих потребителям сокращать расходы на оплату электроэнергии за счет снижения своей нагрузки в определенные часы суток.

«АЭК – это проект более активного вовлечения потребителей в жизнь энергосистемы. Изначально энергосистема выстраивалась как пирамидальная структура – от генерации через сети к потребителю. Теперь у потребителей появляются более широкие возможности участия в этой работе. Планируя свою работу в энергосистеме, они определяют, какими участниками будут: простыми, как большинство потребителей, либо будут участвовать в более сложных моделях, которые современная техника позволяет реализовать», – прокомментировал Андрей Максимов.

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