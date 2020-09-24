Антон Семейкин оценил безопасность критической информационной инфраструктуры Загорской ГАЭС

Source: Russia Ministry of Energy

Поселок Богородское (Московская область), 24 сентября. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин в рамках осуществления полномочий по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в составе экспертной группы посетил Загорскую ГАЭС – крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию России.

На сегодняшний день Загорская ГАЭС является важным структурным элементом энергосистемы Центра, участвует в автоматическом регулировании частоты и мощности, покрывает суточные пиковые нагрузки и фактически используется как оперативный быстро вводимый резерв мощности. В этой связи особое внимание Антон Семейкин обратил на вопросы, связанные с импортозамещением объектов критической информационной инфраструктуры станции.

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