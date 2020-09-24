А. Артамонов: Благодаря выступлению Президента у населения страны и у бизнеса появится ощущение уверенности в завтрашнем дне

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировал итоги встречи сенаторов с главой государства.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области прокомментировал итоги встречи сенаторов с Президентом РФ Владимиром Путиным.

У парламентариев есть чёткие ориентиры на будущую работу с бюджетом на следующий и 2022 – 2024 годы

Парламентарий отметил, что благодаря выступлению главы государства у населения страны в целом и у бизнеса в частности появится ощущение уверенности в завтрашнем дне.

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«Для нас, в рамках принятия бюджета на очередной финансовый год и на 2022–2023 годы поставлены совершенно конкретные задачи. Мы должны учитывать те проблемы, которые возникли из‑за пандемии, оказавшей влияние на экономику страны. У большого количества людей появились сложности и государство должно оказать им помощь и поддержку. Если говорить о бизнесе, то, к примеру, важной поддержкой является снижение в 2 раза единого социального налога для малого бизнеса при условии соблюдения требований по выплате заработной платы. Таким образом будет стимулироваться выплата «белой» зарплаты за счёт предоставления субъектам бизнеса определенных преференций», — сказал сенатор.

Парламентарий также отметил, что в своем выступлении Владимир Путин указал инструменты поддержки семей с детьми и людей с низкими доходами, а также в целом социальной отрасли: «Важно, что будет делаться в здравоохранении – это отложенные на полгода работы по модернизации первичного звена. Президент четко указал, что к этой задаче мы возвращаемся со следующего года, на ее решение выделяется гигантская сумма — 450 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов из региональных бюджетов. Это позволит коренным образом поменять ситуацию в первичном звене здравоохранения».

Анатолий Артамонов также подчеркнул, что сенаторам предстоит большая работа по тем целям и задачам, которые были обозначены в выступлении главы государства, она должна начаться незамедлительно. «У парламентариев есть чёткие ориентиры на будущую работу с бюджетом на следующий и 2022 – 2024 годы».

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