А. Климов: Россию вынуждают принимать ответные меры, как реакцию на вмешательство в ее суверенные дела извне

Source: Russia – Council of the Federation

Подведены предварительные итоги мониторинга вмешательства извне в период подготовки и проведения Единого дня голосования 2020 года.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел плановое заседание Комиссии СФ на тему «Об итогах мониторинга вмешательства извне в период подготовки и проведения Единого дня голосования 2020 года».

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Как отметил Андрей Климов, для сенаторской комиссии важнейшее значение имеет новая статья 791 Основного закона России, где прямо указано, что «Российская Федерация принимает меры по недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Это означает необходимость не только внимательного мониторинга и анализа всего того, что делалось и продолжает делаться из‑за рубежа с целью вмешательства в суверенные дела России, но и принимать ответные меры адекватного характера

«Это означает необходимость не только внимательного мониторинга и анализа всего того, что делалось и продолжает делаться из‑за рубежа с целью вмешательства в суверенные дела России, но и принимать ответные меры адекватного характера, в том числе внося необходимые коррективы в российское законодательство».

Сенатор подчеркнул, что это именно ответные меры и принимать их вынуждают те зарубежные структуры, которые используют противоправное вмешательство в суверенные дела других в качестве важнейшего элемента своей политики.

В ходе заседания члены Временной Комиссии СФ представили тематические блоки, выявленные по направлениям подрывной работы в отношении России в текущем периоде.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Ольга Ковитиди

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Владимир Полетаев

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Любовь Глебова и Андрей Климов

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области остановился на уроках белорусских событий с точки зрения угроз и вызовов извне российскому суверенитету.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области рассказала о попытках распространить локальные протестные настроения на федеральный уровень.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым выступила с сообщением о ведении против России гибридных войн с территории постсоветского пространства, в частности, с территории Украины.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области посвятила свое сообщение роли, которые играют иностранные неправительственные организации в процессе вмешательства во внутренние дела РФ.

В мероприятии также приняли участие представители российских министерств и ведомств, экспертного сообщества. Они осветили итоги Единого дня голосования в России с точки зрения организации и безопасности, вопросы использования зарубежных медиаресурсов для пропаганды и агитации на территории России, фактов вмешательства со стороны зарубежных официальных лиц.

По словам Андрея Климова, более полный и детальный анализ по каждому направлению планируется провести в серии последующих заседаний Временной комиссии СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики , первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обобщили и проанализировали предложения законодательного характера, которые Временная комиссия СФ выработала за период ее работы.

Любовь Глебова отметила, что часть предложений уже реализована посредством уже вступивших в силу федеральных законов. «Это в значительной степени уже повлияло на жизнь тех, кто привык вмешиваться во внутренние дела России. Мы мониторим и анализируем ситуацию в части, касающейся уточнения избирательных процедур, регламентации деятельности СМИ-иноагентов, в контроле поступления зарубежного финансирования для ведения политической деятельности внутри нашей страны, повышения ответственности за распространение политической информации клеветнического характера, и правового регулирования в сфере интернета и информационных компьютерных технологий», — отметила сенатор.

«Для того, чтобы обеспечить должную защиту государственного суверенитета и защитить конституционное право нашего народа как единственного источника власти в России необходимо принять дополнительные меры сугубо ответного и адекватного характера», — подчеркнула Любовь Глебова.

Членами Временной комиссии СФ предложено, в частности, урегулировать возможность отнесения к категории иностранных агентов физических лиц, рассмотреть вопрос о необходимости регистрации общественных организаций без образования юридического лица, занимающиеся политической деятельностью, законодательно урегулировать посредническую деятельность при передаче поступающих из‑за рубежа денежных средств, направляемых на ведение политической деятельности. Также предложено обратить внимание на так называемую «просветительскую деятельность» из‑за рубежа, которая на практике выражается в искусственном разжигании протестных настроений на территории нашей страны.

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