В Костромской области по иску прокурора региона из незаконного владения коммерческой организации истребованы помещения общей площадью более 600 кв. метров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Костромской области по поступившему обращению провела проверку исполнения законодательства при использовании имущества Российской Федерации.

Установлено, что одна из коммерческих организаций незаконно использовала для осуществления предпринимательской деятельности нежилые помещения общей площадью 605,3 кв. метров в здании объекта культурного наследия «Дом Стригалевых с полотняной мануфактурой (гимназия женская Григорьевская)». Указанные помещения стоимостью около 1,3 млн рублей находятся в федеральной собственности и переданы на праве оперативного управления Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Костромской государственный университет».

В целях истребования этих помещений из чужого незаконного владения в Арбитражный суд Костромской области прокурором региона подано исковое заявление.

Иск прокурора рассмотрен, его требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда исполнено. Незаконно занятые помещения объекта культурного наследия должником освобождены и переданы Российской Федерации в лице ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI