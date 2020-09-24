В. Тимченко: Совет Федерации не уменьшал и не уменьшит своей открытости для СМИ

Source: Russia – Council of the Federation

В период осенней сессии в верхней палате будут проводиться как брифинги и подходы с очным участием журналистов, так и «удаленные» мероприятия с видеотрансляцией.

В период осенней парламентской сессии будут приложены все усилия для обеспечения максимального информационного освещения деятельности Совета Федерации. Об этом заявил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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«Совет Федерации не уменьшал и не уменьшит своей открытости для СМИ», — заявил сенатор. «Руководство палаты неоднократно ставило задачу как можно шире рассказывать о работе сенаторов — представителей российских регионов, обеспечивать информационную поддержку организуемых СФ мероприятий. А их в период осенней сессии запланировано немало, так что никто эту задачу не отменял».

«Вместе с тем, в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в стране и мире, в стенах верхней палаты предпринимаются все необходимые меры предосторожности. Так, у нас по‑прежнему действует масочно-перчаточный режим, проводится дистанционное измерение температуры всех посетителей, у лифтов размещены диспенсеры с антисептиком. И, конечно, как это уже стало привычным во всех учреждениях, мы просим гостей, участников представить справку об отрицательном тесте на COVID-19», — сообщил глава Комитета СФ.

В Совете Федерации в осеннюю сессию организуются как «удаленные» мероприятия с трансляцией по видеоконференцсвязи, так и «очные», с участием приглашенных лиц и работой журналистов, сообщил парламентарий. «При этом мы стараемся обеспечивать как можно большую безопасность для всех участников, поэтому будем следить за тем, чтобы их число было разумным и безопасным».

«Эти условия мы просим выполнять не только журналистов, но и других гостей, а также самих сенаторов и сотрудников Аппарата СФ. Кстати, сенаторы в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19 перед каждым заседанием. Это непременное условие для доступа в зал», — отметил Вячеслав Тимченко.

Он сообщил, что в период сессии планируется большое количество мероприятий с участием представителей средств массовой информации в разных форматах. «Мы еще задолго до пандемии стали транслировать значительное число наших мероприятий в режиме онлайн – на сайте, в соцсетях и так далее. Это тоже была задача, поставленная перед нами руководством – обеспечить прозрачность, транспарентность нашей работы. Заседания Совета Федерации и его комитетов, парламентские слушания – все это можно увидеть и в прямом эфире парламентского телеканала «ВМЕСТЕ-РФ». Эта практика оказалась большим подспорьем для освещения нашей работы в условиях ограничений из‑за распространения коронавируса. Были и новые форматы – например, встречи руководства СФ с журналистами в режиме онлайн. Они, как мне кажется, вполне себя оправдали, ведь пресса могла задать все интересующие вопросы и сразу же получить на них ответы».

«Но и от привычных мероприятий – брифингов, подходов к прессе и так далее – мы отказываться не собираемся. Они тоже планируются в осеннюю сессию, ведь мы понимаем, как важно для журналистов иметь непосредственный контакт с ньюсмейкерами, задавать им вопросы. Формат проведения таких мероприятий мы будем уточнять, меры предосторожности, конечно же, будут предприниматься, но то, что такие очные встречи будут – в этом никакого сомнения нет», — заключил глава Комитета СФ.

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