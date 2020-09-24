Газовики напомнили абонентам о необходимости заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 15:10

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» провели рейд по абонентам, не заключившим договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Заключение данного договора, согласно законодательству, является обязанностью абонента и обязательным условием поставки газа.

Общероссийская статистика несчастных случаев показывает значительное превышение происшествий на объектах, по которым не заключены договоры на техническое обслуживание с газораспределительной организацией. Поэтому своевременно заключенный договор, проводимые профилактические работы гарантируют сохранность имущества и здоровья абонентов.

Газовики посетили более 20 адресов в частном секторе Пскова. Все абоненты по итогам рейда заключили договор с АО «Газпром газораспределение Псков» или предоставили документы о наличии данного договора с другой специализированной организацией.

«Мы призываем всех абонентов, которые еще не заключили договор на ТО ВКГО, сделать это в самое ближайшее время. Не забывайте, что это, во-первых, ваша личная безопасность, во-вторых, — это требование законодательства, нарушение которого грозит большим штрафом и отключением от сети газоснабжения», — отметила заместитель начальника службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Татьяна Алферова.

Справка

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в размере 1–2 тыс. рублей, должностных лиц — 5–20 тыс. рублей, юридических лиц — 40–100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10–30 тыс. рублей, должностных лиц — 50–100 тыс. рублей, юридических — 100–400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2–5 тыс. рублей, должностных лиц — 10–40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1–3 года, юридических лиц — 80–200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Последние новости по теме

MIL OSI