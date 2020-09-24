Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 15:15

В сентябре компании «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» провели совместный конкурс рисунков среди детей работников на тему: «Газовик — звучит гордо!»

В конкурсе приняли участие 32 художника в от 4 до 11 лет из Самары, Тольятти, Жигулевска и Кинеля.

Тема оказалась близка юным художникам, каждый постарался показать своего родителя героем-газовиком. Тема позволила детям проявить воображение, художественный талант, показать представление о профессии. Яркие и выразительные иллюстрации украсили стены холлов центральных офисов компаний. Конкурсная комиссия отметила проявленные авторами творческие способности и художественное мастерство.

«Конкурс приятно удивил: каждый ребенок ответственно подошел к заданию, тщательно продумал сюжет. Многие дети отразили в своих рисунках правила газовой безопасности, что важно, ведь обе компании постоянно пропагандирует безопасное обращение с газовыми приборами, в школах проводят уроки безопасного газа. Теперь и юные художники, дети сотрудников, помогают нам в этой работе», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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