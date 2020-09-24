«Газпром газораспределение Владимир» построит 102 км газовых сетей в рамках программы газификации Владимирской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 15:55

АО «Газпром газораспределение Владимир» построит в десяти муниципальных районах Владимирской области 28 газопроводов за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям предприятия, которая утверждена в рамках программы газификации Владимирской области.

В результате реализации этих мероприятий возможность пользоваться природным газом получат жители более 3 тысяч домовладений и квартир в 35 населенных пунктах. К системе газоснабжения в зоне строительства будут также подключены административные здания и объекты социально-культурной сферы. Общий объем финансирования составит свыше 260 млн рублей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир».

Перечень мероприятий на 2021 год сформирован и утвержден региональными властями. В план включены:

28 объектов нового строительства на территориях Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Юрьев-Польского районов и округа Муром;

1 объект реконструкции;

10 объектов перспективного проектирования.

Справка

Компания «Газпром газораспределение Владимир» совместно с Администрацией региона проводит активную работу по строительству новых газораспределительных сетей и подключению потребителей. Программа газификации Владимирской области на 2021 год за счет специальной надбавки к тарифу утверждена распоряжением Губернатора Владимирской области от 11.09.2020 № 161-рг с учетом предельного уровня к среднему тарифу, действующему в 2020 году.

На протяжении последних нескольких лет за счет специальной надбавки к тарифу проводится также реконструкция сетей и сооружений на них, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Владимир».

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