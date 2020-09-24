И. Святенко: Комитет СФ по социальной политике подготовит план по реализации задач, которые обозначил Президент

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировала итоги встречи главы государства с сенаторами.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы рассказала об итогах встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с сенаторами, состоявшейся в Кремле.

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«Можно с уверенностью сказать, что выступление Президента — это призыв к действию: немедленной реализации тех планов, проектов и инициатив, от которых напрямую зависит поддержка российских семей, всесторонняя защита детей и улучшение благосостояния граждан», — отметила парламентарий.

Инна Святенко сообщила, что уже на следующее заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике будет приглашен Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, запланированы также встречи с представителями профильных министерств для обсуждения плана по реализации задач, которые озвучил Президент.

Развитие социальной политики, основанной на потребностях граждан, с учетом внесенных поправок в Конституцию РФ — главная задача профильного Комитета

«Индексация и расширение возможностей использования материнского капитала, защита трудовых прав работников, программы по увеличению продолжительности жизни граждан, расширение возможностей семей с детьми, в том числе родителей трех и более детей, новые проекты по преумножению доходов россиян помогут закрепить в обществе уверенность в завтрашнем дне», — отметила сенатор.

По словам Инны Святенко, развитие социальной политики, основанной на потребностях граждан, с учетом внесенных поправок в Конституцию РФ — главная задача профильного Комитета, которая решается с учетом новых обстоятельств и запросов общества.

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