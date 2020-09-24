Как достичь амбициозных целей Европейского союза по смягчению последствий изменения климата

Source: IMF – News in Russian

Дора Иакова, Альфред Каммер и Джеймс Роаф

24 сентября 2020 г.

(Фото: JKITAN/ISTOCK BY GETTY IMAGES)

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила со смелым предложением. К 2030 году Европейский союз намерен сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55 процентов по сравнению с уровнями 1990 года. И это лишь промежуточная цель. Как отмечается в программе «Европейский зеленый курс», конечная цель ЕС — свести влияние на климат к нулю к 2050 году.

Это оправданно амбициозные, но при этом также реалистичные и достижимые цели. Смягчение последствий изменения климата — не роскошь, а необходимость, если мы хотим избежать климатического кризиса. Чтобы ограничить глобальное потепление 1,5°градусами Цельсия выше уровней доиндустриального периода, уровнем, который эксперты по климату считают относительно безопасным, к 2050 году весь мир должен свести влияние на климат к нулю, и ЕС подает другим пример.

Дальнейший путь

Осуществить столь значительное сокращение выбросов будет непросто. Это потребует серьезного изменения в структуре европейской экономики в сторону более широкого использования возобновляемых источников энергии и повышения энергетической эффективности.

В двух новых документах МВФ говорится, что тщательно разработанный пакет мер позволит ЕС достичь целей по уровню выбросов, поддерживая при этом динамичный рост. При тщательном определении последовательности данные меры также поддержат восстановление экономики после рецессии, связанной с COVID.

Благоприятная для климата стратегия роста

Беспрецедентная мобилизация государственных ресурсов на уровне отдельных стран и ЕС для борьбы с кризисом должна использоваться для построения устойчивой экономики, способной лучше справляться с потрясениями.

Приоритизация инвестиций в «зеленые» и цифровые технологии в краткосрочной перспективе приведет к росту с активным созданием рабочих мест в ЕС. По мере того, как восстановление приобретет более прочный характер, последовательное повышение платы за выбросы углерода обеспечит столь необходимые доходы и создаст при этом больше стимулов инвестировать в чистые технологии и энергетическую эффективность.

Данная стратегия должна включать следующие элементы.

Постепенное увеличение платы за выбросы углерода. Плата за выбросы углерода, которая взимается за все выбросы и постепенно повышается со временем, представляет собой наиболее эффективный механизм, который заставляет домашние хозяйства и компании изменить свое поведение в целях сокращения выбросов экономически эффективным способом. Установление платы за выбросы углерода обеспечивает стимулы как к сокращению потребления энергии, так и к переходу на более чистые источники энергии.

Система торговли квотами на выбросы ЕС успешно обеспечивает ограничение выбросов. Однако ее охват, который в настоящее время ограничивается сферой выработки электроэнергии и крупными отраслями, должен быть расширен на все сектора. Предсказуемость ценового сигнала можно усилить, установив постепенно повышающийся нижний предел цен разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Текущий низкий уровень цен на сырьевые товары также предоставляет хорошую возможность постепенно отменить оставшиеся топливные субсидии и налоговые льготы.

Использование доходов от платы за выбросы углерода для поддержки устойчивого роста. Доходы могут использоваться для снижения (или избежания повышения) налогов на труд и других искажающих налогов, стимулирования продуктивных «зеленых» инвестиций и поддержки тех, кто пострадал от перехода к «зеленой» экономике. Наше исследование показывает, что при эффективном использовании ресурсов экономические издержки мер политики в отношении климата являются очень низкими даже в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе преимущества для экономики и здоровья населения в виде снижения уровня загрязнения, улучшения качества воздуха и предотвращения ущерба окружающей среде существенно превышают краткосрочные издержки. Проще говоря, цена бездействия гораздо выше, чем затраты на принятие мер.

Поддержка «зеленых» инвестиций и адресных неценовых мер политики. Одного установления платы за выбросы углерода недостаточно для того, чтобы быстро снизить использование углеродного сырья в некоторых секторах, например, на транспорте и в зданиях. Дополнительные меры имеют важное значение для решения конкретных проблем, в том числе ограничений финансирования, несовершенных рынков и доступности общественных благ. Например, органы государственного управления могут направить капитальные расходы на развитие сетевой инфраструктуры, в том числе станций для зарядки электромобилей и электросетей для поддержки электрификации и выработки более чистой энергии. Они также могут помочь продвижению инноваций в новых технологиях, таких как производство водорода и новые методы улавливания и хранения углерода. Ограничения финансирования для населения и компаний можно смягчить, например, за счет предоставления дешевого финансирования на капитальный ремонт зданий для повышения их энергоэффективности. Другие меры неценового характера, такие как сочетание платы и компенсаций (скользящая шкала ставок налогов и вычетов по продуктам, привязанная к объему связанных с их производством выбросов), стандарты и нормативы также играют важную роль в отдельных областях.

Обеспечение справедливого перехода. Необходимо оказать поддержку домашним хозяйствам и работникам, которые больше всего пострадали при отказе от углеродоемких видов деятельности. Залогом успеха «зеленой» трансформации является ее беспристрастность и справедливость. Меры поддержки могут включать направление прямых трансфертов домашним хозяйствам с низким уровнем доходов, а также помощь рабочим с обучением и трудоустройством. По мере того, как ЕС распространяет плату за выбросы углерода на все большее количество секторов, странам-членам с низким уровнем доходов, которые наиболее сильно пострадали от роста платы за выбросы, также потребуется поддержка.

Предотвращение «парниковой миграции» с помощью глобального сотрудничества. На долю ЕС приходится всего 10 процентов мировых выбросов углерода, и он не может в одиночку остановить глобальное потепление. Заключение соглашения об установлении минимального уровня платы за выбросы углерода между странами с большим объемом выбросов стало бы лучшим способом снизить объем выбросов углерода в мире и предотвратить «парниковую миграцию» (перенос производств с высоким уровнем выбросов в страны с более низкой платой за выбросы углерода). В отсутствие подобного соглашения такую миграцию можно предотвратить за счет применения одинаковой платы за выбросы углерода к аналогичным продуктам, независимо от того, где они произведены.

Меры по восстановлению экономики после текущего кризиса предоставляют возможность ускорить переход к более экологичной, устойчивой и справедливой экономике. ЕС не упускает эту возможность, и мы уверены, что он способен достичь своих целей и продемонстрировать миру преимущества перехода к низкоуглеродной модели экономики.

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Дора Иакова — заместитель директора в Европейском департаменте МВФ, в настоящее время она работает по Испании и европейским мерам политики в отношении климата. Она была руководителем миссии по Соединенному Королевству, Мексике, Чили, Норвегии и возглавляла Отдел региональных исследований в Департаменте стран Западного полушария. До этого она работала в МВФ по ряду стран с развитой экономикой и формирующимся рынком в Азии и Европе.

Альфред Каммер — директор Европейского департамента Международного Валютного Фонда с августа 2020 года. В этой должности он курирует работу МВФ с Европой.

Ранее г-н Каммер занимал должность начальника Аппарата директора-распорядителя, на которой консультировал директора-распорядителя по стратегическим и операционным вопросам и курировал организационные аспекты деятельности высшего руководства; должность заместителя директора Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа, на которой курировал работу по политике Фонда в области стратегии и надзора; должность заместителя директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии, на которой курировал вопросы, связанные в экономической ситуацией и финансовым сектором региона; должность директора Отдела по управлению технической помощью, на которой консультировал руководство по вопросам технической помощи и курировал работу по привлечению средств и глобальному партнерству в целях развития потенциала; а также должность советника заместителя директора-распорядителя. Г-н Каммер также был постоянным представителем МВФ в России. С прихода в МВФ г-н Каммер работал со странами Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока, а также занимался широким кругом вопросов экономической политики и стратегического планирования.

Джеймс Роаф — заместитель директора в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Недавно он взял на себя функции координатора мер политики в отношении изменения климата и курирует работу группы профильных специалистов, а также контролирует быстро расширяющуюся программу работы по мерам налогово-бюджетной политики по борьбе с изменением климата. Предыдущие направления его деятельности в МВФ включают руководство миссией по России и Сербии, разработку ответных мер политики в отношении мирового финансового кризиса и кризиса в зоне евро, разработку мер политики по обеспечению достаточности резервов и реструктуризации суверенного долга, работу по отдельным кризисным ситуациям в России, Аргентине и Греции, а также работу в Польше и Болгарии. До прихода в МВФ г-н Роаф работал в Казначействе Соединенного Королевства.

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