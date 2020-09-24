Ключевые направления цифровой трансформации в спортивной сфере обсудили в Ульяновске

Source: Russia Ministry of Sport

23 сентября в Ульяновске состоялась стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона онлайн. Ульяновская область. Спорт». Проект реализуется Агентством технологического развития Ульяновской области и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области при поддержке АНО «Цифровая экономика».

В мероприятии принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский, рассказавший о ключевых направлениях цифровой трансформации спортивной сферы, в том числе на региональном уровне.

Перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по повышению доступности и привлекательности спорта для всех категорий граждан путём создания ключевых цифровых сервисов в онлайн-формате, внедрения цифровых сервисов и механизмов работы с данными на основе сквозных цифровых технологий при подготовке спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.

В рамках сессии более 70 представителей региональных спортивных организаций получили представление об опыте цифровизации других регионов, а также о цифровых решениях от ведущих технологических компаний России, которые могут быть внедрены в целях развития сферы физической культуры и спорта на уровне региона. В ходе совместной работы в группах участники выработали предложения по ключевым направлениям цифровизации, которые войдут в региональную целевую модель цифровой трансформации, а также смогут быть использованы при проектировании первоочередных цифровых сервисов спортивной сферы на федеральном уровне.

«Первый простейший шаг цифровизации спорта – это автоматизация уже существующих процессов, переход с бумажных носителей на электронные, оптимизация внутренних процессов отрасли, таких как присвоение спортивных званий и разрядов, – отметил Андрей Сельский. – Следующий важный шаг – сервисы для граждан, такие как запись ребёнка в спортивную школу, выявление предрасположенности к спорту и запись на спортивные объекты. Процесс внедрения технологий разноскоростной: есть регионы и спортивные федерации, где многое уже «в цифре», а есть те, кто в начале пути. Успешность этого процесса критически зависит от людей в отрасли, от их готовности принимать изменения. Это первая подобная стратегическая сессия для сферы спорта на уровне региона, и её успех, уровень вовлечённости её участников показывают, что важно продолжать и развивать эту инициативу».

Пресс-служба Минспорта России

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