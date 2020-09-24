ООО «Газпром недра» выступило организатором панельной сессии по цифровизации на Тюменском нефтегазовом форуме

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 15:35

23 сентября в рамках 11-го Тюменского нефтегазового форума состоялась в режиме онлайн панельная сессия «Цифровые технологии для повышения качества управления информацией на всех этапах жизненного цикла месторождения», организованная ООО «Газпром недра».

Работу сессии открыл генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов. В своем докладе он отметил, что реализация инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в стратегически важных регионах газонефтедобычи требует, как оперативной адаптации производственных и управленческих процессов к изменениям фактического состояния МСБ и конъюнктуры нефтегазового рынка, так и использования принципиально новых цифровых технологий и методов цифровой трансформации, направленных, в том числе, на оптимизацию инвестиций.

«Для ООО „Газпром недра“ цифровизация является абсолютно прикладной темой, которая позволяет адаптировать наши управленческие решения и скорость их принятия к текущим конкретным задачам», — подчеркнул руководитель компании.

По его словам, в настоящее время в компании создается единое информационное пространство и инструментарий обращения геолого-геофизической и промысловой информации (ЕИП ГГПИ) как часть ЕИП ПАО «Газпром» в интересах комплексного управления лицензионными участками недр Группы Газпром на всех этапах их жизненного цикла.

Как сообщил Всеволод Черепанов, ЕИП ГГПИ позволит решить ряд важных задач в области недропользования, в том числе по совершенствованию средств информационного взаимодействия между участниками процесса восполнения МСБ, обеспечению консолидации информации в централизованных базах данных, а также развитию систем мониторинга основных производственно-технологических параметров операционной деятельности на этапах поиска, оценки, разведки и разработки месторождений.

Участники панельной сессии заслушали доклады более 10 спикеров, представлявших дочерние общества ПАО «Газпром», крупнейшие российских и зарубежные нефтегазовые компании, высшие учебные заведения отрасли и компании, работающие в сфере цифровизации, сопровождения разведки и разработки месторождений углеводородного сырья.

В частности, заместитель генерального директора по разработке месторождений ООО «Газпром недра» Руслан Шарафутдинов рассказал коллегам о применении компанией комплексного цифрового подхода при подготовке к промышленному освоению месторождений полуострова Ямал, Восточной Сибири и Арктического шельфа.

Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В 2020 году ТНФ проходит 22–24 сентября на площадке Тюменского Технопарка в формате phygital, который соединяет преимущества онлайн- и офлайн-пространств. Одновременно с традиционной повесткой была запущена виртуальная платформа с онлайн-трансляцией всех мероприятий.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает более 4500 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и Тюмени.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO45001.

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