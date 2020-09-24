О. Мельниченко и В. Тимченко приняли участие в XX Российском муниципальном форуме в Анапе

Source: Russia – Council of the Federation

Государственная политика в области местного самоуправления ориентирована на повышение взаимодействия всех уровней власти, подчеркнули участники мероприятия.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области приняли участие в работе XX Российского муниципального форума на тему «Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе». Мероприятие проходит в г. Анапе Краснодарского края.

XX Российский муниципальный форум на тему «Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе»

В своем выступлении Олег Мельниченко рассказал о мерах, принятых в целях развития местного самоуправления. Наиболее важными, по его словам, являются изменения в Конституцию РФ, касающиеся единой системы публичной власти. «Новые положения Конституции должны получить свое развитие в различных нормативных правовых актах. И нам предстоит большая работа по внесению изменений в законодательство», — подчеркнул он.

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«Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе ориентирована на повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти, развитие территориальной организации местного самоуправления, форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также на решение ряда других важных вопросов в этой области», — отметил парламентарий.

Необходимо обеспечить интеграцию региональных и муниципальных документов стратегического планирования с национальными проектами

Олег Мельниченко считает, что по‑прежнему остается актуальным вопрос обеспечения взаимоувязки документов стратегического планирования всех уровней. Речь идет об обеспечении их взаимной согласованности по целям, приоритетам, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, срокам реализации, их синхронизации с бюджетным процессом. Также необходимо обеспечить интеграцию региональных и муниципальных документов стратегического планирования с национальными проектами. «Решение этой задачи представляется особенно важным в контексте вопросов функционирования единой системы публичной власти и взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения», — сказал парламентарий.

Олег Мельниченко принял участие в работе XX Российского муниципального форума на тему «Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе»

Олег Мельниченко также затронул вопросы совершенствования и расширения форм, механизмов и практики участия населения в решении вопросов местного значения. «Тематика непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления в разных аспектах затрагивается нами практически на каждом проводимом Комитетом мероприятии. Для нас эти вопросы являются предметом особого внимания», — сказал он.

Сенатор назвал еще одну из важных задач и актуальнейших тем для муниципалитетов – благоустройство территорий. Комфортная среда проживания является одним из факторов, определяющих качество жизни граждан в целом, «социальное самочувствие» населения в муниципалитетах. «Сегодня основным инструментом системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в структуру нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вместе с тем, по мнению законодателя, существуют и определенные проблемы. Например, проблема высокой стоимости строительно-монтажных работ, сложной и весьма дорогой схемы доставки грузов в субъекты Федерации, которые находятся на значительном удалении от центра и характеризуются суровыми климатическими условиями.

Также весьма актуален вопрос повышения качества городской среды в малых городах и исторических поселениях», — отметил Олег Мельниченко. «Задачи повышения качества городской среды, социально-экономического уровня развития малых городов и исторических поселений требуют усилий от всех уровней власти».

Кроме того, добавил он, сегодня очень важна организация системной работы по осуществлению общественной экспертизы и оценке эффективности реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на муниципальном уровне. «В эту работу должны быть вовлечены председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, председатели органов территориального общественного самоуправления. Очень важно чтобы эта коммуникация была хорошо настроена. Вовремя полученный напрямую от жителей сигнал о проблемах чаще всего помогает не допустить их «разрастания» и наступления негативных последствий», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Вячеслав Тимченко принял участие в работе XX Российского муниципального форума на тему «Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе»

Выступая перед собравшимися, Вячеслав Тимченко, являющийся также председателем Экспертного совета Всероссийского Совета местного самоуправления, рассказал о реализации поручений главы государства по результатам заседания Совета по развитию местного самоуправлению при Президенте РФ от 30 января 2020 г.

По словам сенатора, перечень поручений включает 12 адресатов и 37 позиций. «Все они либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения, несмотря на то, что текущий год достаточно сложный и значительные силы и ресурсы направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции».

Вячеслав Тимченко отметил, что любое регулирование законодательства в сфере местного самоуправления не может осуществляться без конкретного запроса людей на реальное осуществление МСУ. «Поэтому такие форумы – отличная возможность для законодателей познакомиться с запросами населения, понять, что нужно подкорректировать, заменить. Это касается не только Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но и других законов».

Вячеслав Тимченко принял участие в работе XX Российского муниципального форума на тему «Государственная политика в области местного самоуправления на современном этапе»

Сенатор сообщил, что в настоящее время парламентариями проводится работа по ряду направлений, которые важны и актуальны для развития экономики страны, местного самоуправления. «Это и контрольно-надзорная деятельность, и бюджетирование местных властей. Такой форум как раз и помогает оценить и понять, правильно ли мы действуем в сфере совершенствования законодательства», — сказал он.

Вячеслав Тимченко напомнил, что, согласно Конституции, местное самоуправление – самостоятельный институт публичной власти, не входящий в систему органов государственного управления. «Но при этом есть вертикаль, которая должна дополнять друг друга. И сегодня именно совершенствование законодательства позволит эту вертикаль — решения, принимаемые на федеральном, региональном, местном уровнях — сделать более эффективной и удобной для населения».

Для того, чтобы местное самоуправление было более действенным и результативным, также необходимо сбалансировать полномочия и финансовые возможности для их реализации, добавил сенатор.

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