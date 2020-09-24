По указанию Генпрокуратуры России проводится проверка сведений о браконьерской охоте на кавказских зубров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура Краснодарского края проверяет размещенные в сети «Интернет» сведения о браконьерской охоте в Мостовском районе на кавказских зубров, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, запрещена. Исключение составляет отлов млекопитающих и птиц в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

За незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

В ходе проверки будет дана оценка законности действий охотников, а также правоохранительных органов региона, расследующих уголовное дело по данному факту.

По выявленным нарушениям будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Результаты проверки – под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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