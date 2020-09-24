Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Архивы#Луна24.09.2020 09:00

Рассекреченные материалы: Луна на ладони

Ровно 50 лет назад, 24 сентября 1970 года, впервые в мировой истории автоматический космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта. Это сделала советская межпланетная станция «Луна-16». В связи с этим Госкорпорация «Роскосмос» продолжаем работу по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый комплект рассекреченных документов, рассказывающих о подготовке этой важной исторической миссии.

Новая подборка содержит документы Правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса. Среди них — технический отчет «Основные положения по объекту Е-8», предложения о создании лунной астрономической обсерватории, научные исследования космического пространства и небесных тел Солнечной системы, дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией «Луна-16», а также Приказы и Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и другие не менее интересные исторические письма, отчеты и документы.

Штурм Селены автоматическими космическими зондами начался вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В начале 1959 года к «ночному светилу» стартовала станция «Луна-1». Достигнув второй космической скорости, но не долетев до цели, аппарат навсегда покинул Землю и стал первым искусственным спутником Солнца. Более очевиден был результат миссии «Луна-2», предпринятой осенью того же года, — на поверхность Луны были доставлены советские вымпелы. Их точную копию с надписью: «СССР» советский лидер Никита Хрущев во время визита в Соединенные Штаты Америки подарил тогдашнему президенту Дуайту Эйзенхауэру, после чего соперничество великих держав в космосе обрело новый импульс.

Следующие экспедиции позволили увидеть обратную сторону Луны, составить ее точную карту, а в феврале 1966 года «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность иного небесного тела. Однако лунная гонка между СССР и США требовала более ярких результатов. Задачу установления обратной связи с естественным спутником Земли решила автоматическая станция «Луна-16», созданная проектной группой НПО имени С.А.Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») под руководством советского ученого Георгия Николаевича Бабакина.

12 сентября 1970 года комплекс, состоящий из посадочной платформы, буровой установки и возвратной ракеты со спускаемым аппаратом, был отправлен к Луне, и спустя 8 дней произвел мягкую посадку в районе Моря Изобилия. Автомат пробурил поверхность Луны на глубину 35 см, вложил полученную колонку образцов внутрь герметичной капсулы, и 24 сентября ценный груз был доставлен на Землю. В руках советских ученых оказался 101 грамм лунного грунта! Была решена двуединая задача — выполнить беспилотный полет по маршруту «Земля — Луна — Земля» и доставить на Землю образцы инопланетного вещества, исследования которого позволили ученым ответить на множество вопросов о происхождении и эволюции Солнечной системы.

Госкорпорация «Роскосмос» благодарит за сотрудничество в подготовке публикации Департамент по обеспечению деятельности Архива Президента РФ и его директора И.В. Кузнецову, Российский государственный архив научно-технической документации, его директора М.А. Власову и советника Н.В.Селюкину, НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и его генерального директора В.А. Колмыкова, ЦНИИ машиностроения Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и его генерального директора С.В. Коблова.

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