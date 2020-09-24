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Роскосмос. Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ

24.09.2020 16:24

Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки. С 17 по 24 сентября 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 4,1 млн квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — более 3,4 млн квадратных километров.

В частности, за указанный проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

пожароопасная обстановки в Республике Саха (несколько районов);

паводкоопасная обстановки в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

лесные пожары в Ростовской и Липецкой областях;

командно-штабные учения по ликвидации нефтепродуктов, РФ;

подтопления в Иркутской области;

лесопожарная обстановка в Магаданской и Воронежской областях;

последствия землетрясения в Иркутской области;

поиск упавшего самолета в Тверской области.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Последствия прохождения урагана в Японии;

природные пожары в Боливии;

наводнения в Нигере.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка последствий пожара на территории порта в городе Бейрут, Ливан. Кроме того, продолжается мониторинг силами орбитальной группировки участников Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях. По состоянию на 24 сентября в МЧС России переданы архивные и оперативные иностранные данные дистанционного зондирования Земли общим объемом более 53 млн квадратных километров (451 маршрут съемки).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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