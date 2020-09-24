Source: Russia Federal Space
Роскосмос. Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ
24.09.2020 16:24
Роскосмос продолжает мониторинг зон ЧС
Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки. С 17 по 24 сентября 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 4,1 млн квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — более 3,4 млн квадратных километров.
В частности, за указанный проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
пожароопасная обстановки в Республике Саха (несколько районов);
паводкоопасная обстановки в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
лесные пожары в Ростовской и Липецкой областях;
командно-штабные учения по ликвидации нефтепродуктов, РФ;
подтопления в Иркутской области;
лесопожарная обстановка в Магаданской и Воронежской областях;
последствия землетрясения в Иркутской области;
поиск упавшего самолета в Тверской области.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Последствия прохождения урагана в Японии;
природные пожары в Боливии;
наводнения в Нигере.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка последствий пожара на территории порта в городе Бейрут, Ливан. Кроме того, продолжается мониторинг силами орбитальной группировки участников Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях. По состоянию на 24 сентября в МЧС России переданы архивные и оперативные иностранные данные дистанционного зондирования Земли общим объемом более 53 млн квадратных километров (451 маршрут съемки).
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.
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