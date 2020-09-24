Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#МКС-63#Союз МС-16#Союз МС-17#Пилотируемая космонавтика24.09.2020 10:45

Совет главных конструкторов прошел в РКК «Энергия»

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялось заседание Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции. Открыл заседание генеральный директор Корпорации Игорь Озар.

О ходе подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», готовности корабля «Союз МС-16» к завершению полета сообщил первый заместитель генерального директора — первый заместитель главного конструктора Сергей Романов. Результаты полета Международной космической станции, программу полета на предстоящий период, состояние готовности МКС, Главной оперативной группы управления и средств обеспечения полета к выполнению программы очередной экспедиции представил первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем Владимир Соловьев.

О готовности всех систем и приборов, конструкций пилотируемого корабля «Союз МС-17» и российского сегмента доложили руководители соответствующих направлений РКК «Энергия».

По видеосвязи были заслушаны доклады представителей смежных организаций и NASA о готовности к полету ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска корабля «Союз МС-17», стартового и измерительного комплексов, американского сегмента МКС, средств и персонала российского Центра управления полетами (г. Королев, Московская обл.), средств поиска и спасания, доставляемой научной аппаратуры, ракетно-космического комплекса «Союз-2.1а»/«Союз МC-17», а также о состоянии здоровья и готовности экипажей длительных экспедиций МКС-62/63, МКС-63/64 к выполнению предстоящей программы работ.

Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по подготовке корабля «Союз МС-17» к запуску 14 октября 2020 года, доставке экипажа из трех человек на Международную космическую станцию и по возвращению экипажа их трех человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года. С учетом оценки фактического состояния бортовых систем и конструкции принято решение допустить российский сегмент Международной космической станции к выполнению программы очередного этапа эксплуатации МКС.

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