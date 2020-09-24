Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1724.09.2020 15:20

Состоялась онлайн-конференция экипажей корабля «Союз МС-17»

Сегодня, 24 сентября 2020 года, после заседания Межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась предполётная пресс-конференция основного (космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс) и дублирующего (космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай) экипажей 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Стоит отметить, что традиционное общение экипажей с представителя СМИ проходило в онлайн-формате. Это обусловлено соблюдением мер эпидемической безопасности во время подготовки экипажей в ЦПК до их отъезда на космодром Байконур. Уникальностью этой предполетной онлайн пресс-конференции, организованной Госкорпорацией «Роскосмос» и Центром подготовки космонавтов совместно с МИА «Россия сегодня», стало виртуальное участие в ней не только журналистов, но и читателей социальных сетей Госкорпорации, ЦПК и РИА «Новости». В общей сложности было прислано больше сотни вопросов от самых заинтересованных в общении с космонавтами людей.

Российские и иностранные журналисты интересовались вопросами научной программы, запланированной у космонавтов и их американских коллег во время полета, предстоящей работой экипажей, связанной с выходами в открытый космос и подготовкой к приему на Международной космической станции нового модуля «Наука». Командир основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков рассказал о некоторых из полусотни экспериментов по российской программе за время экспедиции и обратил внимание, что большинство из них требует кропотливой работы и много времени на обработку результатов. Сергей Николаевич, увлекающийся садоводством на Земле, отметил, что поработать в области выращивания растений в космосе ему было бы не менее интересно. Представители СМИ не оставили без внимания и тему эпидемической обстановки в космосе и на Земле. В частности, Кэтлин Рубинс, поразившая слушателей отличным знанием русского языка, отметила, что ее, как ученого, интересуют биологические эксперименты, в том числе изучение микробов и вирусов в условиях невесомости.

Читатели соцсетей оказались не менее активны в подготовке вопросов. Среди интересующихся космонавтикой были даже дети. Экипажи рассказывали пользователям о предполетных космических традициях, скафандрах для выхода в открытый космос и требованиях при отборе в отряд. Участники пресс-конференции отметили, что часть вопросов к покорителям космоса была навеяна впечатлениями от просмотра фантастических фильмов. Так, читатели тематических площадок интересовались существованием инструкций у космонавтов по действиям в случае встречи с внеземной разумной жизнью, беспокоились о готовности экипажа к нештатным ситуациям при потере связи с Землей, предлагали завести домашнее животное в «космическом доме».

На ставший уже традиционным вопрос о ведении членами экипажей социальных сетей с борта Международной космической станции ответил Сергей Кудь-Сверчков: «Делиться рассказами о работе на станции, новостями и исследованиями с людьми, которым это интересно — очень правильно. Это будет в первую очередь решать образовательную функцию, тем более, как мы видим из сегодняшней встречи, много людей интересуется космонавтикой».

По окончании предполетной онлайн пресс-конференции модераторы заметили, что беседа с космонавтами и астронавтами завершилась на очень теплой и доброй ноте. В ответ на вопрос журналистов и пользователей социальных сетей о выборе индикатора невесомости экипажа, Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал вязаную мягкую игрушку. Сделанный руками жены Сергея миниатюрный космонавт Юрий, станет добрым талисманом «Фаворов» (позывной экипажа) в предстоящем космическом полете.

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