Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 17:00Сегодня состоялось подведение итогов и объявление победителей XX конкурса ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным технологиям. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции конкурс был проведен дистанционно. Проект начальника Управления автоматизации и метрологического обеспечения Александра Хомы и ведущего инженера производственно-диспетчерской службы Руслана Жукова «Современные технологии анализа и визуализации технологической информации, реализованные в системе оперативно-диспетчерского управления ООО „Газпром добыча Ноябрьск“» завоевал третье место в номинации «Лучший проект в области информационных технологий».Представленная работа является современным единым комплексом контроля, управления и моделирования технологических процессов добычи и подготовки газа к транспорту. Эта система позволяет проводить обработку больших объемов технологической информации. Функции комплекса дают возможность пользователям с помощью современных средств визуализации анализировать данные для обеспечения надежных поставок углеводородов требуемого качества.Всего в рамках конкурса было представлено 35 работ в двух номинациях: «Лучший проект в области информационных технологий» и «Лучший проект в области разработки программного обеспечения и баз данных». В мероприятии приняли участие 52 сотрудника из 22 дочерних компаний ПАО «Газпром».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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