Теплоснабжающие организации Адыгеи задолжали ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 265 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 18:45

Сегодня в Адыгее состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам улучшения платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Отмечено, что с начала года задолженность за газ теплоснабжающих организаций республики сократилась на 51,8 млн руб. и на данный момент составляет 265,3 млн руб. Однако, при этом сумма просроченной задолженности выросла на 28,4 млн руб., в основном из-за долгов двух муниципальных образований: города Адыгейска и Тахтамукайского района.

«По результатам совместного совещания ПАО „Газпром“ с руководством Республики Адыгея, в кабинет министров региона направлен график погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ на сумму 93,9 млн руб. Мы рассчитываем, что данный документ будет подписан и утвержден сторонами уже до конца месяца», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Айтеч Цеев.

Для своевременного вхождения в отопительный сезон пяти ТСО необходимо до начала октября погасить задолженность на сумму 30,1 млн руб. Режим ограничения поставки газа уже действует в отношении шести ТСО. На сегодняшний день действуют и исполняются двусторонние графики реструктуризации просроченной задолженности с тремя ТСО: МП «Теплосети», ООО «Управляющая компания Элит», ООО «Стрелец».

По мнению экспертов рост просроченной дебиторской задолженности ТСО происходит из-за недостаточности тарифов на производство тепловой энергии, износа сетей и отсутствия финансирования выпадающих доходов из бюджетов региона и муниципалитетов.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 года № 1, а также Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и других) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Административную ответственность:для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб.

Ограничение или полное прекращение подачи газа.Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Последние новости по теме

MIL OSI