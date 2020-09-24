Т. Кусайко: Инновационные подходы в профилактике и лечении помогут снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете. На мероприятии обсуждались нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

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Сенатор отметила, что сердечно-сосудистые заболевания остаются национальной проблемой: каждый 13-й гражданин Российской Федерации страдает сердечно-сосудистой патологией.

Необходимо использовать инновационные подходы в профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации, включая не только лекарственные препараты и медицинские изделия, но и организационно-управленческие технологии

«В данной ситуации необходимо использовать инновационные подходы в профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации, включая не только лекарственные препараты и медицинские изделия, но и организационно-управленческие технологии», — сказала парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, для выполнения одной из основных целей национального развития по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. нужны усилия государства, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с наиболее массовыми заболеваниями, преобладающими в структуре смертности населения страны. «Прежде всего, к ним относятся хронические сердечно-сосудистые заболевания».

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Татьяна Кусайко

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Юрий Архаров и Владимир Круглый

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Татьяна Кусайко

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике на тему «Нормативно-правовые и организационные инициативы по снижению смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний»

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Председатель Экспертного совета по здравоохранению Виталий Омельяновский заявил о необходимости разработки профильным Комитетом СФ комплекса мероприятий для улучшения маршрутизации пациентов, внедрения системы преемственности между стационарным и амбулаторными звеньями, организации патронажной службы медсестринского звена.

«Важно повсеместно внедрять современные подходы к диагностике, профилактике и лечению пациентов с ССЗ согласно клиническим рекомендациям, обеспечивать широкую доступность инновационной терапии для лечения пациентов», — подчеркнул Виталий Омельяновский.

В мероприятии также приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый и Юрий Архаров, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Наталья Санина, представители профессионального сообщества.

По итогам заседания разработаны рекомендации в адрес профильных ведомств, направленные на снижение смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации.

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