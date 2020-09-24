Утверждены программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 сентября 2020, 15:25

Правление ПАО «Газпром» утвердило комплексные программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа на 2021–2025 годы.

Документы направлены на обеспечение высокого уровня надежности и безопасности работы Единой системы газоснабжения России, выполнение компанией обязательств по поставке газа потребителям на внутреннем и внешних рынках.

В частности, приоритетной задачей программы в сфере добычи, как и прежде, является обеспечение ее максимальных уровней в период пиковых нагрузок. В числе главных задач программы в области транспорта газа — максимально возможное снятие ограничений на подключение новых потребителей к действующим газораспределительным станциям.

Профильным подразделениям поручено использовать программы в качестве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесрочных инвестиционных программ в части реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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