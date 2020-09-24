Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1723.09.2020 22:43

У экипажей МКС-64 завершилась предполетная экзаменационная сессия

Второй экзаменационный день экипажей длительной экспедиции МКС-64 подошел к концу. По составу нештатных ситуаций, выпавших на долю космонавтов и астронавтов, можно сказать, что работа по их устранению требовала оперативности и слаженности действий всех экзаменуемых.

Экипаж космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова выполнял сближение корабля «Союз МС» к малому исследовательскому модулю № 1 (МИМ-1) «Рассвет» Международной космической станции по двухвитковой схеме, а затем расстыковку со станцией и срочный спуск на Землю. Сначала на этапе выведения корабля «Фаворы» (позывной экипажа) обнаружили негерметичность кислородной магистрали с течью кислорода внутрь спускаемого аппарата, а также неисправность автоматики и основного вентилятора блоков очистки атмосферы. Далее на этапе облета и причаливания к станции произошел отказ датчика давления в двигателях причаливания и ориентации. Дополнительно Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс столкнулись с неликвидируемым пожаром в спускаемом аппарате на этапе расстыковки. В завершении комплексной экзаменационной тренировки произошел отказ двигателя при выполнении спускового маневра в ходе срочного спуска на Землю.

Дублирующий экипаж, сдававший экзамен на российском сегменте МКС, столкнулся с отказом приемника связи с Землей на частоте УКВ. После устранения этой нештатной ситуации была обнаружена некорректная работа системы «Воздух». Следуя инструкциям бортовой документации, экипаж исправил нарушения в системе очистки атмосферы, а также устранил сбой в функционировании ассенизационно-санитарного устройства. На завершающем этапе тренировки Олегом Новицким, Петром Дубровым и Марком Ванде Хаем был зафиксирован выброс аммиака в атмосферу станции.

Итогом девятичасовых тренировок экипажей стали отличные оценки. Знания и навыки, полученные космонавтами и их американскими коллегами в процессе длительной подготовки, позволили участникам тренировок быстро обнаружить и грамотно устранить неполадки и получить высокие результаты.

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