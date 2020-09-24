Ю. Воробьев провел заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Вологодской области

Source: Russia – Council of the Federation

Тема мероприятия «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности».

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента Вологодской области.

Тема мероприятия — «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности».

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В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области депутаты Законодательного Собрания, председатель Молодежного парламента области Антонина Федорова, члены Молодежного парламента.

По словам Андрея Луценко, в мероприятии, которое прошло в формате видеоконференц-связи с 26 районами Вологодской области, участвовали более 200 студентов и школьников из районных дискуссионных клубов, городов Вологды и Череповца, а также воспитанники Образовательного центра — кадетской школы «Корабелы Прионежья». «Онлайн-формат дает возможность присоединиться к дискуссии еще большему числу ребят, сделать площадку по‑настоящему масштабной», — отметил Андрей Луценко.

Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Юрий Воробьев

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Владимир Соловьев

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Андрей Луценко

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Заседание Молодежного дискуссионного клуба при Законодательном Собрании Вологодской области на тему «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»

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Юрий Воробьев

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Юрий Воробьев и Владимир Соловьев

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Владимир Соловьев

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Перед участниками заседания выступил журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Он рассказал о своем видении роли молодежи в нынешней экономической и политической ситуации, значении интернета и социальных сетей в жизни общества и молодых людей, системе современных ценностей.

Отвечая на вопросы участников Дискуссионного клуба, Владимир Соловьев отметил, что сегодня мир открывает для молодежи большие возможности, однако многое зависит от самих молодых людей, их способности критически мыслить, делать осмысленный выбор, отделять главное от второстепенного, определять направления своего развития, свое будущее и будущее страны.

Открытое общения с известными экспертами и журналистами, прямые вопросы, высказывание собственных идей и предложений очень полезны для молодежи

Подводя итоги работы Дискуссионного клуба, Юрий Воробьев отметил, что открытое общения с известными экспертами и журналистами, прямые вопросы, высказывание собственных идей и предложений очень полезны для молодежи. «Благодаря этому ребята учатся мыслить, вырабатывать свою позицию, спорить, дискутировать по широкому кругу волнующих их вопросов, начиная с темы образования и общения в социальных сетях и заканчивая выбором своего будущего и будущего нашей страны».

Дискуссионный клуб Молодежного парламента Вологодской области действует в течение 7 лет. Заседания клуба проходят в ежемесячном режиме с приглашением экспертов и журналистов.

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