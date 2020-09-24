6700 проверок счетчиков провели контролеры «Газпром межрегионгаз Москва» с начала года в частном секторе Москвы

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
24 сентября 2020, 15:45
С начала года на территории Москвы сотрудниками компании «Газпром межрегионгаз Москва» проведено 6700 проверок приборов учета газа, установленных в частных домовладениях.
В ходе проверок был выявлен ряд нарушений, в том числе обнаружены неисправности в работе приборов учета газа, некорректность передаваемых показаний, механические повреждения корпусов счетчиков и срыв пломб.
Потребителям, у которых были выявлены нарушения в работе приборов учета, объем поставленного газа определен по нормативам потребления и выставлены квитанции на оплату.
Справка
Сотрудники абонентских участков ООО «Газпром межрегионгаз Москва» ежемесячно получают и обрабатывают более 13 тыс. показаний приборов учета газа.
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