6700 проверок счетчиков провели контролеры «Газпром межрегионгаз Москва» с начала года в частном секторе Москвы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 15:45

С начала года на территории Москвы сотрудниками компании «Газпром межрегионгаз Москва» проведено 6700 проверок приборов учета газа, установленных в частных домовладениях.

В ходе проверок был выявлен ряд нарушений, в том числе обнаружены неисправности в работе приборов учета газа, некорректность передаваемых показаний, механические повреждения корпусов счетчиков и срыв пломб.

Потребителям, у которых были выявлены нарушения в работе приборов учета, объем поставленного газа определен по нормативам потребления и выставлены квитанции на оплату.

Справка

Сотрудники абонентских участков ООО «Газпром межрегионгаз Москва» ежемесячно получают и обрабатывают более 13 тыс. показаний приборов учета газа.

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