Андрей Максимов: «Стоимость подключения к электросетям для микрогенерации будет такой же, как при льготном техприсоединении»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 сентября. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов принял участие в онлайн-конференция издательского дома «Коммерсантъ» «Развитие сектора ВИЭ в России».

Андрей Максимов напомнил, что в рамках действующей программы поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности был сделан акцент на том, чтобы создать или локализовать в России технологии производства компонентов для «зеленой» энергетики. Эту задачу удалось реализовать. Вторая программа, которая начнет действовать с 2025 года, формируется исходя из того, что теперь нужно работать над снижением стоимости электроэнергии.

«Мы развиваем ВИЭ-генерацию по всем направлениям. Оптовый рынок – это самое большое направление. Второе направление – розничные рынки – это возможность более активного участия для регионов. Уже вышло разработанное Минэнерго Постановление Правительства России по поддержке ВИЭ на розничных рынках электроэнергии. Мы сделали отборы проектов ВИЭ технологически нейтральными, а требования по отборам – более понятными и прозрачными. Надеемся, что регионы, в которых развитие ВИЭ в рознице уже идет, станут локомотивами и подадут пример своим соседям», – прокомментировал Андрей Макисмов.

Еще одно направление развития «зеленой» энергетики – это микрогенерация. Закон, вводящий основы для ее работы, был принят в конце 2019 года.

«Минэнерго внесли на согласования в федеральные ведомства проекты подзаконных актов, которые касаются вопросов заключения договоров с гарантирующими поставщиками и технологического присоединения объектов микрогенерации. Мы рассчитываем, что стоимость подключения к электросетям для них будет такой же, как при льготном техприсоединении, – 550 рублей», – рассказал Андрей Максимов.

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