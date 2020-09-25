А. Майоров: Для закрепления роста производства сельхозпродукции важно обеспечить приоритетное финансирование АПК и эффективное освоение выделяемых средств

Source: Russia – Council of the Federation

Во Владикавказе состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В столице Республики Северная Осетия – Алания Владикавказе состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 202 году и задачах на 2021 год».

Провел мероприятие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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С приветственными словами в адрес участников заседания обратились главе Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров БитаровВячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия – Алания и председатель Парламента Республики Северная Осетия — Алания Алексей Мачнев. МачневАлексей ВасильевичПредседатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

В своем выступлении Алексей Майоров отметил, что Северная Осетия, являясь регионом с развитой промышленностью, располагает и значительным аграрным сектором. В его структуре объемы производства животноводческой и растениеводческой продукции занимают практически равные доли и в последние годы показывают устойчивую положительную динамику. Сенатор обратил внимание, что в 2019 г. Республика вошла в число 50 регионов России, существенно перевыполнивших предусмотренные федеральным проектом показатели по экспорту продукции АПК.

Эффективная аграрная политика, реализуемая, прежде всего, путем предоставления мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, — важнейший фактор развития АПК

Далее Алексей Майоров отметил, что эффективная аграрная политика, реализуемая, прежде всего, путем предоставления мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, — важнейший фактор развития АПК. «В настоящее время агропродовольственный комплекс России, как и вся экономика страны, работает в сложных социально-экономических условиях. Несмотря на это, в последние годы благодаря поддержке государства, сельское хозяйство показывает стабильный рост производства», — подчеркнул Алексей Майоров.

Во Владикавказе состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Тем не менее, считает сенатор, развитие аграрного производства продолжает сталкиваться с проблемами, снижающими устойчивость его дальнейшего роста и решения проблем импортозамещения. «На практике при применении мер государственной поддержки возникает немало вопросов – эффективность новой системы господдержки включающей в себя «компенсирующую» и «стимулирующую» субсидию, доступность для сельскохозяйственных товаропроизводителей и малых форм хозяйствования льготных кредитов и другие», — пояснил законодатель.

По мнению экспертов, в России к льготному кредитованию имеет доступ ограниченный круг высокорентабельных организаций, а большая доля крестьянских фермерских хозяйств его не имеет. Нехватка мелиорированных земель, эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв также являются одним из факторов, определяющих снижение урожайности сельскохозяйственных культур, и, как следствие, доходности сельхозтоваропроизводителей.

Как считает Алексей Майоров, требуют решения вопросы оптимизации введения в оборот неиспользуемых сельхозугодий, закладки многолетних насаждений. АПК сегодня испытывает проблемы в обеспечении техническими средствами, минеральными и органическими удобрениями. Также вызывают озабоченность низкий уровень доходности и высокая закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Во Владикавказе состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Сенатор обратил внимание, что в 2015–2018 гг. резко снизились объемы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с господдержкой. «Это важное направление обеспечения снижения рисков аграрного производства. Сейчас благодаря мерам, принимаемым Министерством сельского хозяйства РФ появилась позитивная динамика, однако в 2020 г. застрахованная посевная площадь составила по стране 3,3 млн га, или 4,3 проц. от общей посевной площади, что явно недостаточно и негативно отражается на возмещении ущерба сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций».

В этой связи Алексей Майоров привел пример, относящийся непосредственно к Республике Северная Осетия — Алания, включенной в перечень субъектов Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, где применение инструмента агрострахования является очень важным. Так, в 2020 г. в результате чрезвычайной ситуации природного характера (весенних заморозков) производители плодов и ягод Южного и Северо-Кавказского федеральных округов потеряли основную часть урожая. «Сложившаяся ситуация ведет к ухудшению финансового положения отечественных производителей, снижению их инвестиционной активности и ослаблению положительного эффекта многолетней системной государственной поддержки отечественного садоводства и питомниководства», — подчеркнул сенатор.

Как указал Алексей Майоров, Минсельхоз России осуществляет компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. «Этот вопрос находится на особом контроле у Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Эти проблемы повторяются из года в год в различных регионах и нам совместно с Правительством, Министерством и органами власти регионов необходимо выработать системные решения».

Во Владикавказе состоялось выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Сенатор также отметил, что сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом испытывают острую нехватку квалифицированных кадров. По его словам, серьезной проблемой также остается неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Наблюдается явный дефицит культурных, спортивных, медицинских учреждений и соответствующих специалистов. «Решение всех перечисленных проблем напрямую зависит от объема и эффективности государственной поддержки. При реализации конкретных управленческих решений необходимо учитывать особенности каждого конкретного субъекта Федерации», — считает законодатель.

Алексей Майоров проинформировал, что в рамках подготовки мероприятия Комитет СФ проанализировал предложения, полученные от регионов, в которых было названо немало направлений, требующих привлечения дополнительных средств. Он напомнил, что перед субъектами Федерации стоит важнейшая задача – повышение эффективности использования каждого рубля. «Необходимо активизировать работу по своевременному доведению средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей из бюджетов как федерального, так и регионального уровней», — сказал сенатор. Глава Комитета СФ подчеркнул, что для закрепления положительной динамики роста производства сельскохозяйственной продукции необходимо в 2020–2025 гг. обеспечить приоритетное финансирование АПК и эффективное освоение выделяемых средств.

В ходе заседания выступили первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ Роман Мальцев, министр сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания Казбек Вазиев, представители правительства региона, эксперты.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области заместители Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа члены Комитета СФ Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Арсен Фадзаев, ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

В ходе выездного заседания состоялся семинар по страхованию, сенаторы посетили предприятия АПК, в том числе селекционный завод «Фат-Агро», а также особо охраняемые природные территории Республики Северная Осетия – Алания.

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