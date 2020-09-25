А. Ракитин: Нужно отдать дань уважения каждому воину, пролившему кровь за Родину

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор принял участие в открытии памятной Часовни защитникам Отечества.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион посетил Питкярантский район.

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы и 100-летию образования Республики Карелия, сенатор принял участие в церемонии торжественного открытия памятной Часовни защитникам Отечества и мемориального комплекса Неизвестному солдату, где захоронено 5500 погибших воинов (Питкярантский район Республика Карелия).

Мы чтим нашу историю, чтим память солдат Красной Армии, которые героически сражались и погибли за свободу и независимость нашей великой Родины

«Мы чтим нашу историю, чтим память солдат Красной Армии, которые героически сражались и погибли за свободу и независимость нашей великой Родины»,- отметил Александр Ракитин.

Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион принял участие в церемонии торжественного открытия памятной Часовни защитникам Отечества и мемориального комплекса Неизвестному солдату

В мероприятии приняли участие представители Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Республики Карелия, ветераны Великой Отечественной войны, представители Карельской епархии Русской Православной Церкви, Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», военнослужащие Западного военного округа, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, жители Республики Карелия, активисты движения «Юнармия»и «Юные друзья пограничников».

В результате Выборгско-Петрозаводской наступательной операции в 1944 году войска Ленинградского и Карельского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями прорвали сильно укрепленную оборону противника. Финские войска потерпели крупное поражение. Красная армия окончательно очистила от захватчиков Ленинградскую область и освободила Петрозаводск.

Более 93 тыс. человек были награждены орденами и медалями, а 78 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. За выдающуюся роль в операции и умелое управление войсками командующему Ленинградским фронтом Л. А. Говорову 18 июня 1944 года было присвоено звание Маршала Советского Союза. Четыре раза Москва торжественно салютовала наступавшим войскам. 132 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Ленинградских, Выборгских, Свирских, Петрозаводских, 39 награждены боевыми орденами.

Благодаря всероссийской благотворительной программе «Молчаливое эхо войны» проводится огромная и всем необходимая работа по увековечиванию и поддержанию воинских захоронений в надлежащем состоянии.

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