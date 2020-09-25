Source: Russia Federal Space

#ФМБА#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП25.09.2020 09:08

Вероника Скворцова посетила с рабочим визитом Королев и ЦУП

В ходе рабочего визита в г. Королев руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова посетила Медсанчасть № 170 ФМБА России и Центр управления полетами (ЦНИИ машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Во время посещения МСЧ № 170 ФМБА России Вероника Скворцова высоко оценила материально-техническую базу учреждения и работу медперсонала, а также объявила начальнику МСЧ № 170 Валентине Шаповаловой благодарность за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу в системе Агентства.

В ходе визита руководитель Агентства провела рабочую встречу с руководством предприятий, подведомственных Госкорпорации «Роскосмос», сотрудники и члены семей которых прикреплены и обслуживаются в МСЧ № 170 ФМБА России. Участие во встрече приняли генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Игорь Озар руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев и генеральный директор Корпорации Тактического ракетного вооружения Борис Обносов. На встрече обсуждались вопросы повышения качества медпомощи прикрепленного контингента.

Также в рамках визита в г. Королев руководитель ФМБА России Вероника Скворцова посетила Центр управления полетами. Руководитель Агентства отметила, что благодаря строгим мерам санитарно-эпидемического режима ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией на территории ЦУПа зафиксировано не было, и ФМБА России сделает все, чтобы и впредь этого не допустить.

«Мы рады, что у нас есть возможность общаться с физиками, математиками и инженерами. Нам очень нужны Ваши компетенции, знания и опыт для проведения совместных научных исследований. Наша задача сделать так, чтобы никакие эпидемические ситуации не сказывались на работе Центра управления полетами, для этого принимаются комплексные меры санитарно-эпидемического режима. Надеемся, что мы и дальше будем работать единой командой как в области медико-биологического сопровождения, так и в части совместных научных исследований», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил: «Королеву было не безразлично, в каком городе живут его сотрудники и как они лечатся. Спасибо, что у нас есть такие замечательные врачи!».

ФМБА России обеспечивает медицинское сопровождение сотрудников Центра управления полетами. На базе ЦУП функционирует отделение восстановительного лечения, в круглосуточном режиме работает здравпункт. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране были предприняты усиленные меры. Так, например, с апреля 2020 года все сотрудники ЦУПа ежедневно проходят осмотр на предмет наличия инфекционных заболеваний.

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