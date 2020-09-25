В «Газпром трансгаз Краснодар» названы победители фестиваля «Факел Кубани»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 сентября 2020, 17:30

Подведены итоги фестиваля «Факел Кубани» 2020 года. Впервые в истории компании «Газпром трансгаз Краснодар» конкурс проводился в дистанционном формате. Выступления участников — сотрудников предприятия и их детей — были записаны на видео и представлены жюри, которое определило лучших артистов.

В фестивале приняли участие 18 филиалов компании. Отборочные туры прошли в Краснодаре, Ростове-на-Дону, станице Березанской. Вступая на нескольких площадках, газовики и их дети ярко проявляли свои таланты в самых разных жанрах.

«Замечательно, что у нас дети занимаются танцами, вокалом, живописью. Но здесь я увидела взрослых, которые, работая, обеспечивая свою семью, имея столько забот, еще и уделяют такое огромное количество времени и сил хобби, я преклоняюсь перед этими людьми. Это здорово! Значит мы живем и будем жить!», — поделилась своими впечатлениями от фестиваля Инна Артемова, заслуженный работник культуры Кубани, директор детской школы искусств имени С. В. Рахманинова.

Председатель жюри, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей Ветошкин отметил: «Раньше у нас гремели джазовые фестивали, музыканты пели и играли на различных площадках, а сейчас, к сожалению, это во многом заменила электроника. Поэтому мы очень поддерживаем возрождение культуры живого звука, поддерживаем наших работников и их детей, которые занимаются творчеством. Фестиваль „Факел“ — это редкая возможность для непрофессиональных артистов получить оценку по-настоящему компетентного жюри, услышать советы, увидеть эмоции специалистов высочайшего уровня. Для наших коллег — это огромный стимул развиваться и продолжать работать над собой».

По итогам фестиваля первые места в категории «Дети. Младшая возрастная группа (от 5 до 10 лет)» заняли: Дмитрий Антонов (Администрация, номинация «Вокал эстрадный, соло»), Екатерина Гайворонская и Дарья Евсюкова (Учебно-производственный центр, номинация «Хореография эстрадная, ансамбль»), Даниил Колесниченко и Алика Смехова (Майкопское ЛПУМГ, «Хореография бальная, соло»).

В категории «Дети. Средняя возрастная группа от 11 до 16 лет)» победителем стала Мария Шуменко Мария (Администрация, номинация «Вокал эстрадный, соло»).

В категории «Взрослая возрастная группа (от 17 лет и старше)» первое место в номинации «Вокал эстрадный, соло» поделили Светлана Гейн (Медико-санитарная часть) и Анна Ковтун (Кущевское ЛПУМГ). Также победителями среди взрослых стали Татьяна Зезюлина (Администрация, «Вокал джазовый, соло»), Дуэт «МериДенс»: Маргарита Рудиченко и Ульяна Литвинова (Ростовское ЛПУМГ, «Хореография эстрадная, ансамбль»), хореографический коллектив «Девчата» (Березанское ЛПУМГ, «Хореография народная, ансамбль»), Алла Еремьян (Краснодарское УТТиСТ, «Инструментальный жанр, соло»), Ансамбль «Чистая вода» (Ростовское ЛПУМГ, «Инструментальный жанр, ансамбль»), Дмитрий Шабалин и Никита Дронов (Краснодарское ЛПУМГ, «Оригинальный жанр»). Первое место в номинации «Хореография народная, соло» поделили представительницы Инженерно-технического центра Екатерина и Дарья Астюковы.

В Конкурсе «Юный художник» победителем в младшей возрастной категории стал Владимир Шилин (Управление связи), в средней категории первое место заняла Софья Михайловская (Краснодарское ЛПУМГ).

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

«Факел Кубани» является первым туром фестиваля «Факел» — самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром». Всего состоялось 40 выступлений, в которых приняли участие более 70 артистов. Впервые из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этом году фестиваль проходил в дистанционном формате.

В состав экспертной комиссии вошли известные деятели культуры и искусства региона: Полина Демидова, заслуженная артистка Кубани, хормейстер государственного академического Кубанского казачьего хора; Ольга Коняхина, заслуженная артистка Кубани, руководитель вокального и хорового народного пения Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова; Елена Арефьева, заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Кубани; Юлия Волкова, артистка танцевальной группы Кубанского казачьего хора. Педагог-репетитор детского хореографического ансамбля «Дивертисмент»; Вадим Кузьминский, заслуженный артист Кубани, художественный руководитель и главный дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра; Инна Артемова, заслуженный работник культуры Кубани, Директор детской школы искусств им. С. В. Рахманинова; Людмила Харитонова, преподаватель высшей категории художественного отделения МБУДО «Яблоновская детская школа искусств».

Последние новости по теме

MIL OSI