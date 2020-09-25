В Новгородской области с начала 2020 года выявлены 9 фактов самовольного подключения к внутриквартирным газовым сетям

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Новости проектов и регионов

24 сентября 2020, 19:30

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» с начала 2020 года выявили 9 фактов самовольного подключения к внутриквартирным газовым сетям. Общий ущерб от несанкционированных подключений составил 1114,8 тыс. рублей.

Последние случаи самовольного подключения были обнаружены в многоквартирных домах по ул. Воцкая в деревне Чечулино Новгородского района и ул. Возрождения в Старой Руссе. По всем случаям самовольных подключений и незаконного отбора газа составлены акты и направлены заявления в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

В результате по двум фактам лица, самовольно подключившие газовое оборудование, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, еще по одному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3. ст. 158 УК РФ.

«Нарушители должны понимать, что им грозит административная или уголовная ответственность, а также им придется оплатить незаконно потребленный газ, исходя из мощности оборудования, за три месяца его круглосуточной работы. Но самое главное — они подвергают опасности себя, своих близких и соседей. Поэтому выявлять такие случаи для безаварийной поставки газа в дома новгородцев — наша первоочередная задача», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа Максим Виноградов.

Справка

В соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ кража из газопровода наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет.

В соответствии со ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ самовольное подключение к газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию по аналогичному деянию, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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