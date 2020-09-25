В Пензенской области прокуратура защитила права безработного отца 5 детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сосновоборского района Пензенской области провела проверку исполнения законодательства в сфере занятости населения и защиты трудовых прав граждан.

Установлено, что 36-летний житель районного центра, являющийся отцом 5 детей, государственным казенным учреждением Центр занятости населения Сосновоборского района Пензенской области с 22.06.2020 снят с учета в качестве безработного, выплата пособия ему прекращена.

Причиной снятия явилась длительная неявка для перерегистрации без уважительных причин.

Однако на территории Пензенской области в период с 31.03.2020 по 19.06.2020 для граждан действовал режим самоизоляции, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». В связи с чем граждане в указанный период не имели возможности самостоятельно явиться в центр занятости.

Более того, в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, центры занятости обязаны самостоятельно запрашивать в Пенсионном фонде Российской Федерации данные, необходимые для перерегистрации граждан. Соответственно, явка заявителя в центр занятости населения не требовалась.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд в интересах безработного с исковыми требованиями об отмене незаконных приказов ГКУ ЦЗН Сосновоборского района Пензенской области, восстановлении его на учете и взыскании задолженности по пособию по безработице.

В ходе рассмотрения районным судом иска должностные лица районного центра занятости населения добровольно удовлетворили требования прокурора. Мужчина восстановлен на учете, задолженность по пособию в сумме около 40 тыс. рублей ему выплачена.

Внесенное прокурором района директору учреждения представление об устранении нарушений законодательства рассмотрено и удовлетворено.

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