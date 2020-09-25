Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#МКС-64#Союз МС-16#Союз МС-1725.09.2020 19:10

В Роскосмосе прошло заседание Госкомиссии

В Госкорпорации «Роскосмос» проведено заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором принято решение о проведении запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», а также о завершении полёта корабля «Союз МС-16» и выполнении мероприятий по обеспечению посадки его спускаемого аппарата.

По предложению Совета главных конструкторов Госкомиссией утверждена дата проведение запуска корабля «Союз МС-17» — 14 октября 2020 года. Его сближение с Международной космической станцией при запуске в указанную дату планируется провести по «двухвитковой схеме» — в течение примерно трех часов.

Для полета на пилотируемом корабле «Союз МС-17» Госкомиссией одобрены следующие составы основного и дублирующего экипажей. Основной экипаж: Сергей Рыжиков (Роскосмос, командир корабля), Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос, бортинженер) и Кэтлин Рубинс (NASA, бортинженер-2). Дублирующий экипаж: Олег Новицкий (Роскосмос, командир корабля), Пётр Дубров (Роскосмос, бортинженер) и Марк Ванде Хай (NASA, бортинженер-2).

Этим же решением Госкомиссии на 22 октября 2020 года запланировано завершение полёта корабля «Союз МС-16» и возвращение на Землю его спускаемого аппарата с экипажем в составе Анатолия Иванишина (Роскосмос), Ивана Вагнера (Роскосмос) и Кристофера Кэссиди (NASA).

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